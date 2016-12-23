Афиша на выходные в Твери: 24 - 25 декабря

Не пропустите: комедия «Ёлки 5», фантастическая мелодрама «Пассажиры», день короткометражного кино, детские новогодние представления, приезд Деда Мороза из Великого Устюга, цирковое шоу Гии Эрадзе “Баронеты” – эти и другие события в Твери. Рождественская ярмарка, день короткометражного кино, концерт к 75-летию Сергея Довлатова и выставки День короткометражного кино: к Всероссийской акции Тверь присоединится 25 декабря. Бесплатные [...]

Не пропустите: комедия «Ёлки 5», фантастическая мелодрама «Пассажиры», день короткометражного кино, детские новогодние представления, приезд Деда Мороза из Великого Устюга, цирковое шоу Гии Эрадзе “Баронеты” – эти и другие события в Твери.

Рождественская ярмарка, день короткометражного кино, концерт к 75-летию Сергея Довлатова и выставки

День короткометражного кино: к Всероссийской акции Тверь присоединится 25 декабря. Бесплатные показы четырех программ короткометражек состоятся в школе ФотоМастерства.

Рождественский концерт к 75-летию Сергея Довлатова: 24 декабря в Горьковке студия «Знаки сезонников» представит программу «Под Новый год, под воскресенье», где прозвучат рассказы Сергея Довлатова и «Рождественские стихи» Иосифа Бродского.

Выставки: в центре на улице Советской открылась экспозиция работ российских художников «Все краски АСЕАН», посвященная 50-летию Ассоциации стран Юго-Восточной Азии. В галерее пейзажа имени Е.И. Зверькова открылась выставка художников Ефрема Зверькова и Николая Дочкина. В Ботаническом саду работает выставка-продажа «Рождественская гостиная».

Рождественская ярмарка: откроется 24 декабря на пересечении Трехсвятской и Радищева. Здесь можно не только приобрести новогодние подарки, но и развлечься – на ярмарке организуют мастер-классы, фотозоны. Главным украшением станут Рождественские ясли.

Куда пойти с детьми

Приезд Деда Мороза и Снегурочки: гостей из Великого Устюга будут встречать в Городском саду 25 декабря. По такому случаю пройдет спортивная программа, где будут работать бесплатные аттракционы «Точный гол», «Гигантский боулинг» и «Хоккей гигант».

Новогодние представления: на сцене Тверского драмтеатра – спектакль «Летучий корабль» на музыку М. Дунаевского и песни Ю. Энтина. В ТЮЗе представляют спектакль “Красавица и чудовище”, известный по мультфильму «Аленький цветочек». В театре кукол ребят ждут хороводы у ёлки и сказка «Секреты Лешего и Кикиморы». Театр-студия “Премьер” приглашает на мюзикл “Золотое перо”, а в ДК “Пролетарка” – интерактивное шоу “Холодное сердце”.

Мастер-класс в императорском дворце: 25 декабря в детской академии “Башня искусств” состоится мастер-класс «Новогодняя игрушка – символ года. Петушок – золотой гребешок».

«Снежное королевство»: праздник пройдет 24 декабря в Торговом Парке N1. Гостей ждет ярмарка подарков, живые ледяные скульптуры, шоу мыльных пузырей, танцевальные номера, магические фокусы, выступление группа «Deja vu».

“Новогодние гулянья”: праздник пройдет 25 декабря на стадионе школы №15. В программе: ярмарка, мастер-классы, лотерея, призы, конкурс на оформление санок и гонка на санках.

«Virtuality Club»: здесь можно почувствовать ни с чем ни сравнимые ощущения виртуального мира. Для детей и взрослых на выбор образовательные фильмы, мультфильмы, хорроры, шутеры, авто- и авиасимуляторы, головоломки и квесты, панорамные видео планеты.

Цирковое шоу Гии Эрадзе “Баронеты”: все выходные в цирке премьера новогоднего представления. Зрителей ждет парад звездных аттракционов. В шоу принимают участие более ста животных: тигры, леопарды, черные пантеры, медведи, лошади, волки, верблюды и другие.

Кинопремьеры

«Пассажиры»: события фантастической мелодрамы происходят на космическом корабле, перевозящем 5000 людей, погруженных в искусственный сон, на планету, которая станет для них новым домом. Случается неисправность и двое пассажиров в исполнении Криса Прэтта и Дженнифер Лоуренс пробуждаются на 90 лет раньше остальных. Корабль попал в беду, и теперь в их руках – жизнь тысяч человек.

«Ёлки 5»: в продолжении новогодних комедии Тимура Бекмамбетова новые «Ёлки» состоят из семи новелл, действие которых разворачивается в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Челябинске, Перми, Екатеринбурге, на нефтяной платформе «Приразломная» в Баренцевом море и на Международной космической станции на высоте 400 километров над Землей.

«Дед Мороз. Битва Магов»: по сюжету российского фэнтези девочке Маше мерещатся летающие монстры. Она становится свидетельницей битвы монстров с магами в центре Москвы. Один из магов спасает школьницу и отправляется в секретную организацию, где она узнает, что Дед Мороз – существует, а Новый Год – настоящий магический ритуал.

«Три богатыря и Морской царь»: в седьмом мультфильм из цикла «Три богатыря» у богатырей начинаются семейные неурядицы. Чтобы развеяться, они решают сгонять в Китай за зубом дракона. В это же время князь Киевский отправляется на прогулку с конем Юлием за сокровищами морского царя. Да только морской царь решил жениться и для этого утопил Киев.

Клубы и бары

Клуб “Зеркало”: 24 декабря – вечеринка «Двойной удар». В клубе состоится импровизированный поединок между двумя популярными МС города – Дядей Пашей и Дмитрием Докиным. Для девушек вход свободный.

Клуб «Попса»: 24 декабря на предновогодней вечеринке гостей ждет развлекательная программа, конкурсы, подарки. 25 декабря – вечеринка “Пенное воскресенье”, всю ночь вход свободный.

«Мамонтс Бар»: первое заведение в Твери работающее по системе “фудкост”: еда и напитки по себестоимости.

Ресторан «Penates»: 25 декабря на католическое Рождество выступит дуэт Марии Тимохиной и Дмитрия Зайденберга.

Ресторан «Leningrad»: все выходные – танцевальная программа “Джага-джага”.

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