Автомобилист отсудил у администрации Твери более 300 тысяч рублей за упавшее на машину дерево

Ответчиком по делу выступал департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города. Инцидент произошел утром 7 декабря 2015 года на Коннозаводском переулке в Твери. На автомобиль истца Kia Ceed, припаркованный у дома № 4/63, упало дерево. В результате были повреждены капот и крыша машины, разбито лобовое стекло, оторвано правое зеркало заднего вида. Также имелись повреждения кузова и заднего бампера. Согласно экспертному заключению [...]

Ответчиком по делу выступал департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города.

Инцидент произошел утром 7 декабря 2015 года на Коннозаводском переулке в Твери. На автомобиль истца Kia Ceed, припаркованный у дома № 4/63, упало дерево. В результате были повреждены капот и крыша машины, разбито лобовое стекло, оторвано правое зеркало заднего вида. Также имелись повреждения кузова и заднего бампера.

Согласно экспертному заключению стоимость восстановительного ремонта составила 245 691 рубль, величина утраты товарной стоимости – 32 695 рублей. А результаты лесопатологической экспертизы показали, что упавшее дерево – липа мелколистная – являлось аварийным, и убрать его должны были задолго до инцидента.

Владелец пострадавшей машины обратился в суд с иском о взыскании денежных средств в счет возмещения материального ущерба, судебных расходов.

В суде представитель ответчика отметил, что истец оставил свою машину под высокими деревьями при сильном ветре, что является грубой неосторожностью самого истца. Однако этот довод суд не принял во внимание, поскольку он был не подтвержден представленными МЧС сведениями о погодных условиях.

«Исследовав материалы дела, суд пришел к выводу, что ущерб имуществу истца причинен вследствие ненадлежащего исполнения Департаментом дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Твери установленной обязанности по содержанию зеленых насаждений и осуществлению безопасности зеленого насаждения», – пояснили в пресс-службе Центрального районного суда.

В итоге суд взыскал с Департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации города в пользу владельца автомобиля 278 386 рублей в счет возмещения материального ущерба, 17 500 рублей в счет оплаты экспертиз, 5 983,86 рублей в счет оплаты государственной пошлины, а всего – 301 869,86 рублей.

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