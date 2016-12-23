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Цены на жилье в России будут снижаться на 5-7% в год

Тверь с высоты

Эксперты не видят причин для подорожания недвижимости до 2019 года.

Цены на жилье в России будут снижаться на 5-7% в год. Об этом заявили эксперты рынка недвижимости.

«Говорить о том, что рынок жилья скоро достигнет ценового «дна», пока преждевременно. По нашим прогнозам, это произойдет только в 2018–2019 годах», – сообщил «Известиям» директор департамента вторичного рынка «ИНКОМ-Недвижимость» Сергей Шлома.
Он добавил, что никаких перспектив для роста цен на жилье нет.

По данным риелторов, в 2016 году цены на квартиры упали на 10-15%. Большинство квартир продаются с дисконтом.

Более того, в течение ближайших двух лет стоимость будет падать на 5-7% в год.

При этом новостройки будут дешеветь сильнее, поскольку «вторичка» выкладывается на продажу если покупается новое жилье.
Относительное отсутствие предложений на вторичные квартиры не дает квадратному метру в этом сегменте сильно опуститься.
В любом случае, считают эксперты, сейчас покупатели «правят бал».

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Комментарии: 1
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igor69

Угу. Это пока крызис и у людей нет денег. Как тока деньги появяцца, цены взлетят. В 2014 рупь обесценился вдвое и цены на квартиры вслед за другими товарами рано или поздно выравняются в долларовом выражении.

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