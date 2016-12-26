Четыре человека пострадали в ДТП в центре Твери

Авария произошла 25 декабря на улице Советской. Около 19:20 на трамвайных путях практически столкнулись три легковых иномарки: Ford Focus, Renault Logan и Toyota Camry. Авария произошла из-за нарушений правил встречного разъезда. По предварительным данным Renault выехал на встречные трамвайные пути, где столкнулся с автомобилем Ford. От удара Renault отбросило на Toyota. Как сообщили в УГИБДД [...]

Авария произошла 25 декабря на улице Советской.

Около 19:20 на трамвайных путях практически столкнулись три легковых иномарки: Ford Focus, Renault Logan и Toyota Camry. Авария произошла из-за нарушений правил встречного разъезда. По предварительным данным Renault выехал на встречные трамвайные пути, где столкнулся с автомобилем Ford. От удара Renault отбросило на Toyota.

Как сообщили в УГИБДД по Тверской области, в ДТП пострадали 4 человека: водитель и пассажир Renault, а также водитель и пассажир Ford. Все пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в Городскую больницу скорой помощи.

Стоит отметить, что водитель и пассажир Renault не были пристегнуты ремнями безопасности, о чем свидетельствую характерные трещины на лобовом стекле. Из-за этого они получили серьёзные травмы головы.

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