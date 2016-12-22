Дед Мороз приедет в Тверь 25 декабря

Главного новогоднего волшебника будут встречать в Городском саду. Дед Мороз и Снегурочка прибудут в Горсад в воскресенье, 25 декабря, к 12:00, но гостей приглашают раньше – к 11:00. В Твери гости из Великого Устюга пробудут два часа. Они поздравят горожан с наступающим Новым годом, а затем отправятся на своих санях в следующий город. Если вы нашли ошибку, пожалуйста, [...]

Главного новогоднего волшебника будут встречать в Городском саду.

Дед Мороз и Снегурочка прибудут в Горсад в воскресенье, 25 декабря, к 12:00, но гостей приглашают раньше – к 11:00.

В Твери гости из Великого Устюга пробудут два часа. Они поздравят горожан с наступающим Новым годом, а затем отправятся на своих санях в следующий город.

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