Дом поэзии Андрея Дементьева приглашает на новогоднюю программу

Гостей ждут 4, 5 и 6 января. В эти дни Дом поэзии Андрея Дементьева представит новогоднюю программу «Снегурочкины сказки». Вместе с главной героиней гости праздника совершат путешествие по самому поэтичному месту Твери – Дому поэзии, вспомнят любимые сказки, стихи, примут участие в веселых играх около елки. Новогодняя программа «Снегурочкины сказки» пройдет 4, 5, 6 января. Начало в [...]

Гостей ждут 4, 5 и 6 января.

В эти дни Дом поэзии Андрея Дементьева представит новогоднюю программу «Снегурочкины сказки». Вместе с главной героиней гости праздника совершат путешествие по самому поэтичному месту Твери – Дому поэзии, вспомнят любимые сказки, стихи, примут участие в веселых играх около елки.

Новогодняя программа «Снегурочкины сказки» пройдет 4, 5, 6 января. Начало в 13:00.

Дом поэзии находится по адресу: г. Тверь, ул. Володарского, д. 18/20. Предварительная запись по телефонам: 777-837, 777-838. Программа «Снегурочкины сказки» – для детей в возрасте от 6 до 10 лет.

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