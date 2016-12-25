Дубль Евгения Пышкина принес «Твери» победу

25 декабря в Твери прошли матчи первенства Межрегиональной мини-футбольной лиги «Золотое кольцо». Соперниками местного клуба «Тверь» на площадке ФОКа имени Султана Ахмерова стали лидер турнирной таблицы вологодский «Северянин» и аутсайдер «ЯрГУ-Авангард» из Ярославля. В первом матче хозяева встретились с вологодской командой. Игра получилась довольно драматичной. К десятой минуте МФК «Тверь» уступал со счетом 0:3. Но [...]

25 декабря в Твери прошли матчи первенства Межрегиональной мини-футбольной лиги «Золотое кольцо».

Соперниками местного клуба «Тверь» на площадке ФОКа имени Султана Ахмерова стали лидер турнирной таблицы вологодский «Северянин» и аутсайдер «ЯрГУ-Авангард» из Ярославля.

В первом матче хозяева встретились с вологодской командой. Игра получилась довольно драматичной. К десятой минуте МФК «Тверь» уступал со счетом 0:3. Но затем тверские футболисты смогли переломить ход встречи. К 35-й минуте установился паритет на табло – 5:5. Однако гости результативнее провели концовку встречи и вырвались вперед на два мяча. И все-таки последнее словно оказалось за местным клубом. За 15 секунд до окончания основного времени хозяева получили право на штрафной и сократили разрыв до минимума. Однако большего сделать уже не успели. Итоговый счет 7:6 в пользу «Северянина».

В составе «Твери» хет-трик в свой актив записал Сергей Лебедев, по мячу забили Максим Иванов, Алексей Пчелкин и Александр Булыгин. Не обошлось и без потерь. Красную карточку получил Роман Серов.

Игра с «ЯрГУ-Авангардом» получилась такой же напряженной. Гости и здесь первыми открыли счет. Но уже к десятой минуте тверичане забили три безответных мяча – и вышли вперед (3:1). После этого ярославцы также ответили тремя точными «выстрелами» (3:4). Судьбу встречи решило мастерство игрока тверской «Волги» Евгения Пышкина, который недавно усилил состав МФК «Тверь». На 39-й минуте он мощным ударом восстановил статус-кво (4:4). А за 15 секунд до окончания основного времени забил победный гол. Хозяева одержали волевую победу – 5:4 – и сразу вошли в тройку лидеров ММФЛ «Золотое кольцо».

Сергей Ледебев и Евгений Пышкин забили в этом матче по два мяча в ворота ярославской команды. Один раз отличился Александр Метеньканич. Красной карточкой был наказан Алексей Пчелкин.

Следующую игру сезона МФК «Тверь» проведет 22 января во Владимире.

Добавим, что выступила тверская команда в родных стенах в следующем составе: вратари – Военков Николай, Рыбацков Олег, Мосунов Виталий, игроки – Косаборов Павел, Лебедев Сергей, Шекунов Александр, Серов Роман, Игнатьев Артём, Метеньканич Александр, Иванов Максим, Пчелкин Алексей, Булыгин Александр, Голубев Виктор, Виноградов Илья, Пышкин Евгений, Козлов Алексей, Соколов Михаил, Подопригора Александр.

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