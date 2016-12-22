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Экс-депутата Тверской городской Думы осудили за хищение 94 млн рублей
Бывший генеральный директор ООО «ЕвропаМазЦентр» Борис Мазурский признан виновным в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере.
С августа 2007 года Мазурский занимал должность генерального директора ООО «ЕвропаМазЦентр», которое в 2008-м являлось официальным дилером Минского автозавода на территории Тверской области. Как следует из материалов дела, с июня по август 2008 года Мазурский заключил с ООО «РТК-Восток» в лице его директора договоры купли-продажи 86 единиц автомобилей МАЗ на общую сумму более 128 млн рублей. Деньги в полном объеме поступили на счет «ЕвропаМазЦентр». Однако ООО «РТК-Восток» получило автомобилей лишь на сумму около 33 млн рублей. Оставшиеся деньги – более 94 млн рублей – Мазурский похитил.
3 июня 2009 года обвиняемый был объявлен в розыск. Спустя 7 лет, 15 января 2016 года, сотрудники НЦБ Интерпола МВД Россиии доставили Мазурского из Женевы в Москву. После этого его привезли в Тверь.
Суд признал Бориса Мазурского виновным по ч. 3 ст. 159.4 УК РФ и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, сообщили в СУ СКР по Тверской области.
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у нас борьба с коррупциеи напоминает телеканал охота и рыбалка и там тоже поимали показали и отпустили
Такой смешной приговор при хищении 74 млн.рублей, при отягчающих обстоятельствах ( скрывался от правосудия) - плевок в душу законопослушным россиянам...
"Суд признал Бориса Мазурского виновным по ч. 3 ст. 159.4 УК РФ" Открываю УК РФ и читаю "Статья 159.4. Утратила силу. - Федеральный закон от 03.07.2016 N 325-ФЗ.
(см. текст в предыдущей редакции)" - смотрю предыдущую редакцию - не действующую 3. То же деяние, совершенное в особо крупном размере, -
наказывается штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.
С июля 2016 года и 3-х лет не дадут.
"Оставшиеся деньги – более 94 млн рублей – Мазурский похитил."
"3 июня 2009 года обвиняемый был объявлен в розыск."
"Суд признал Бориса Мазурского виновным по ч. 3 ст. 159.4 УК РФ и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, сообщили в СУ СКР по Тверской области."
только на обычных процентах от вклада, за 9 лет, сей ................ мог получить доход
55 603 416 рублей 42 копейки.
ежемесячный, средний доход от 94 млн. рублей, за 30 дней 516 260,86 р.
два месяца и миллионер !!!
а от какой партии депутат, такой умный ?
"15 января 2016 года, сотрудники НЦБ Интерпола МВД Россиии доставили Мазурского из Женевы в Москву."
из трех лет, как мне кажется, почти год, 2016, время нахождения в СИЗО или под домашним арестом, пойдет в зачет отбывания наказания. через год, не исключено досрочное освобождение "за примерное поведение" и, опять в Женеву !!!!!!!!!!!
А из какой партии такой ...................... экс-депутат ?
женщина путем свободного доступа проникла в их квартиры, откуда совершила хищение золотого кольца стоимостью 15000 рублей и денежных средств на сумму более 7000 рублей.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области
Учитесь, академики, профессора, доктора и кандидаты наук, как, со средним (полным) общим образованием стать депутатом, миллионером и жить в Швейцарии !!!!!!!!!
и, не получить лет 10 тюрьмы !!!!!!!!
забыл, про кандидата: https://elections.istra-da.ru/election/74888/