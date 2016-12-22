Экс-депутата Тверской городской Думы осудили за хищение 94 млн рублей

Бывший генеральный директор ООО «ЕвропаМазЦентр» Борис Мазурский признан виновным в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере. С августа 2007 года Мазурский занимал должность генерального директора ООО «ЕвропаМазЦентр», которое в 2008-м являлось официальным дилером Минского автозавода на территории Тверской области. Как следует из материалов дела, с июня по август 2008 года Мазурский заключил [...]

Бывший генеральный директор ООО «ЕвропаМазЦентр» Борис Мазурский признан виновным в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере.

С августа 2007 года Мазурский занимал должность генерального директора ООО «ЕвропаМазЦентр», которое в 2008-м являлось официальным дилером Минского автозавода на территории Тверской области. Как следует из материалов дела, с июня по август 2008 года Мазурский заключил с ООО «РТК-Восток» в лице его директора договоры купли-продажи 86 единиц автомобилей МАЗ на общую сумму более 128 млн рублей. Деньги в полном объеме поступили на счет «ЕвропаМазЦентр». Однако ООО «РТК-Восток» получило автомобилей лишь на сумму около 33 млн рублей. Оставшиеся деньги – более 94 млн рублей – Мазурский похитил.

3 июня 2009 года обвиняемый был объявлен в розыск. Спустя 7 лет, 15 января 2016 года, сотрудники НЦБ Интерпола МВД Россиии доставили Мазурского из Женевы в Москву. После этого его привезли в Тверь.

Суд признал Бориса Мазурского виновным по ч. 3 ст. 159.4 УК РФ и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, сообщили в СУ СКР по Тверской области.

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