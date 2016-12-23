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Экс-замгубернатора Тверской области Сергея Дудукина лишили прав за пьяную езду

Сергей Дудукин с бокалом пива

Кроме того, ему придется заплатить штраф.

23 декабря Советский районный суд Рязани рассмотрел административное дело в отношении бывшего заместителя председателя правительства Тверской области Сергея Дудукина, который отказался проходить медосвидетельствование по требованию сотрудников ГИБДД.

Как сообщает издание «Вид сбоку», сам обвиняемый на суд не явился. При этом он прислал согласие на то, чтобы дело рассматривалось без его участия. Инцидент произошел вечером 15 ноября 2016 года. Из материалов дела следует, что около 22:00 на улице Садовой в Рязани госавтоинспекторы остановили автомобиль Lexus, за рулем которого находился Дудукин. Полицейские обнаружили у него признаки опьянения и предложили пройти медосвидетельствование, но чиновник отказался. Информация о том, что Дудукин скрывался от полиции, в деле не фигурирует, сообщает «Вид сбоку».

Суд признал Сергея Дудукина виновным по ст. 12.26 КоАП «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Решением суда чиновник лишен прав на управление автомобилем. Также он должен заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

В Тверской области Сергей Дудукин проработал чуть менее пяти лет – в 2011 году его пригласил в свою команду экс-губернатор Андрей Шевелев. Дудукин был первым заместителем губернатора, заместителем председателя регионального правительства. 22 марта 2016 года новый глава Тверской области Игорь Руденя принял отставку Дудукина, после чего чиновник вновь вернулся в Рязань.

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Ха-ха-ха !
Член Правительства Тверской области. Бывший.
"Дудукин был первым заместителем губернатора, заместителем председателя регионального правительства."
То-то, смотрю, что такое с областью делается, а оказывается, как мне кажется, вот оно что !!!!!!!!!!!!

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