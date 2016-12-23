Гособвинение просит 37 лет колонии на двоих для обвиняемых в жестоком убийстве продавца

Тверской областной суд рассматривает дело о жестоком убийстве продавщицы круглосуточного магазина в Андреаполе. На скамье подсудимых – 20-летний Алексей Миронов и 23-летний Александр Лысенков. Они обвиняются в разбое и жестоком убийстве продавщицы магазина. Преступление было совершено в Андреаполе в феврале этого года. Как установлено в ходе следствия, один из обвиняемых решил ограбить магазин и убить свою знакомую, [...]

Тверской областной суд рассматривает дело о жестоком убийстве продавщицы круглосуточного магазина в Андреаполе.

На скамье подсудимых – 20-летний Алексей Миронов и 23-летний Александр Лысенков. Они обвиняются в разбое и жестоком убийстве продавщицы магазина.

Преступление было совершено в Андреаполе в феврале этого года. Как установлено в ходе следствия, один из обвиняемых решил ограбить магазин и убить свою знакомую, работавшую там продавцом. На преступление обвиняемого толкнуло трудное материальное положение. Мужчина договорился со своим приятелем, чтобы тот помог ему совершить преступление и скрыть следы. Тот согласился.

Вечером 19 февраля обвиняемый зашел в магазин и ударил продавщицу молотком по голове. После того как потерпевшая упала, злоумышленник нанес ей по голове еще 18 ударов молотком. При этом его приятель находился рядом с магазином и следил за обстановкой на улице. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. После убийства злоумышленники похитили из магазина около 35 тысяч рублей.

– В ходе прений представитель гособвинения просил признать обоих виновными в совершении указанных преступлений и назначить Миронову наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Лысенкову – в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 500 тысяч рублей каждому, – сообщила пресс-секретарь суда Нина Туманова.

Помимо этого, заявлены гражданские иски потерпевших на сумму более 1 млн рублей.

28 декабря обвиняемые выступят с последним словом.

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