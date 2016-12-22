Из-за неисправности «Невского экспресса» задерживаются пригородные поезда на участке Тверь – Москва

По техническим причинам «Невский экспресс» был остановлен. Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, 22 декабря в 14:39 из-за технической неисправности локомотива на перегоне станций Клин – Решетниково был остановлен поезд «Невский экспресс» № 748, следовавший из Москвы в Санкт-Петербург. В 15:18 к месту остановки состава был выслан вспомогательный локомотив. Из-за остановки «Невского экспресса» возможно [...]

По техническим причинам «Невский экспресс» был остановлен. Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, 22 декабря в 14:39 из-за технической неисправности локомотива на перегоне станций Клин – Решетниково был остановлен поезд «Невский экспресс» № 748, следовавший из Москвы в Санкт-Петербург. В 15:18 к месту остановки состава был выслан вспомогательный локомотив. Из-за остановки «Невского экспресса» возможно увеличение интервалов движения пригородных поездов, курсирующих между Тверью и Москвой. Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. 0 2

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