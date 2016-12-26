Калининская АЭС готовится к миссии OSART

Радиационная безопасность Калининской АЭС соответствует стандартам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Так оценил состояние КАЭС эксперт МАГАТЭ Онджей Квасничко (АЭС «Темелин», Чехия) в ходе своего визита на Калининскую атомную станцию. С 19 по 23декабря здесь состоялся семинар для специалистов КАЭС по теме «Радиационная защита». Мероприятие было организовано в рамках совместного проекта МАГАТЭ и концерна [...]

Радиационная безопасность Калининской АЭС соответствует стандартам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Так оценил состояние КАЭС эксперт МАГАТЭ Онджей Квасничко (АЭС «Темелин», Чехия) в ходе своего визита на Калининскую атомную станцию. С 19 по 23декабря здесь состоялся семинар для специалистов КАЭС по теме «Радиационная защита».

Мероприятие было организовано в рамках совместного проекта МАГАТЭ и концерна «Росэнергоатом» «Консультативная поддержка в области эксплуатационной безопасности» и в рамках подготовки к проведению на КАЭС миссии OSART, которая запланирована на 2019 год.

Цели и задачи семинара включили поиск и выявление недостатков и несоответствий между практикой, существующей на КАЭС, и стандартами МАГАТЭ, а также подготовку персонала к миссии OSART. В ходе работы семинара О. Квасничко посетил ряд объектов, цехов и лабораторий Калининской АЭС, встретился с персоналом станции. Основными формами работы стали наблюдение, интервью, обсуждение, анализ документов, действующих на КАЭС по направлению «Радиационная защита».

«Мне очень понравилась открытая атмосфера, сложившаяся с самого начала работы семинара. Я высоко оцениваю профессионализм команды отдела радиационной безопасности Калининской АЭС, с которой мы тесно сотрудничали на всем протяжении моего пребывания на станции. Конечно, обнаружились некоторые недостатки, но я не увидел каких-либо крупных или серьезных нарушений в плане несоответствия стандартам МАГАТЭ», – отметил Онджей Квасничка.

По словам директора Калининской АЭС В.И. Игнатова, для Калининской атомной станции предстоящая в полном объеме проверка МАГАТЭ – значимое событие: «Это большой шаг вперед в части обеспечения безопасной эксплуатации АЭС. Все мы отлично понимаем, что атомная энергетика существует до тех пор, пока она безопасна. Опыт, которым делятся с нами иностранные коллеги, позволит нам качественно подготовиться к миссии OSART и еще более укрепить эксплуатационную безопасность, которая для Калининской АЭС является приоритетом».

Р*

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