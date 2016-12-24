Хет-трик Романа Савельева помог «Тверичам» обыграл «Локо-Юниор»

24 декабря тверские хоккеисты в домашнем матче первенства НМХЛ одержали победу над клубом из Ярославля со счетом 6:4. Перед встречей на ледовой арене спорткомплекса «Юбилейный» хозяева находились на шестой строчке в турнирной таблице конференции «Запад» Национальной молодежной хоккейной лиги, гости – на третьей. В связи с тем, что ведущее звено нападающих «Тверичей» еще не вернулось [...]

24 декабря тверские хоккеисты в домашнем матче первенства НМХЛ одержали победу над клубом из Ярославля со счетом 6:4.

Перед встречей на ледовой арене спорткомплекса «Юбилейный» хозяева находились на шестой строчке в турнирной таблице конференции «Запад» Национальной молодежной хоккейной лиги, гости – на третьей. В связи с тем, что ведущее звено нападающих «Тверичей» еще не вернулось с ТХК из выездного турне, понятно, что явным фаворитом в этом матче выглядел «Локо-Юниор».

Но вслед за основной командой и «молодежка» преподнесла приятный сюрприз, одержав волевую победу над одним из лидеров первенства. «Локо-Юниоры» первым открыл счет, размочив ворота Ильи Наумова. Но еще до перерыва «Тверичи» смогли не только восстановить статус-кво, но и вышли вперед. Отличились Илья Арсеньев и Григорий Егоров.

Во втором периоде блеснул результативностью один из старожилов «Тверичей» Роман Савельев (на снимке), который провел за молодежку более ста матчей. Нападающий оформил хет-трик, поразив ворота ярославцев на 21-й, 27-й и 30-й минутах. Но и ярославцы вовсе не собирались сдаваться на милость хозяев площадки, наоборот, вовсю старались переломить ход встречи. И за этот игровой отрезок гости дважды огорчили Илью Наумова и сохранили интригу.

В третьем периоде при счете 5:3 на площадке развернулась напряженная борьба. Хозяева успешно выполнили установку тренерского штаба и смогли не только сохранить завоеванное преимущество, но на 54-й минуте еще и увеличили отрыв. Ворота Даниила Исаева, который во втором периоде заменил Владислав Скоряка, поразил Григорий Егоров, оформивший дубль.

Все, что удалось в концовке «Локо-Юниору», вновь сократить разрыв до двух шайб. За семь секунд (!) до финальной сирены ярославцы забили четвертый гол. Но это не спасло их от поражения.

По итогам матча Роман Савельев записал в свой актив сразу пять результативных баллов по системе «Гол+пас» (3+2). Вот еще один реальный кандидат на пополнение состава основной команды.

– Сегодня, что называется, игра пошла, – отметил после окончания встречи главный тренер МХК «Тверичи» Роман Королев. – Ребята реализовали практически все свои голевые моменты и полностью выполнили установку тренерского штаба. Если бы они сыграли так и накануне против «Дмитрова», то мы бы точно не потерпели таких разгромных поражений. Впереди у нас повторная игра с «Локо-Юниором». Будем готовиться.

Повторная игра «Тверичи» – «Локо-Юниор» состоится в тверском СК «Юбилейный» 25 декабря. Начало в 13.00. Состав хозяев на эту встречу должны пополнить вернувшиеся из выездного турнире вместе с ТХК Юрий Муравьев, Валерий Трусов и Павел Ждахин.

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