Молодой человек пытался перебросить 17 телефонов в колонию Торжка

Оперативники помешали жителю Твери снабдить осужденных запрещенными предметами. Возле ИК-4 в Торжке поймали 24-летнего молодого человека, который упаковал в семь свертков 17 мобильников, шесть зарядок и 31 сим-карту. Все это он хотел перебросить через ограждение осужденным. В УФСИН России по Тверской области сообщают, что за попытку передачи запрещенных предметов в ИК молодому человеку грозит штраф [...]

Оперативники помешали жителю Твери снабдить осужденных запрещенными предметами.

Возле ИК-4 в Торжке поймали 24-летнего молодого человека, который упаковал в семь свертков 17 мобильников, шесть зарядок и 31 сим-карту. Все это он хотел перебросить через ограждение осужденным.

В УФСИН России по Тверской области сообщают, что за попытку передачи запрещенных предметов в ИК молодому человеку грозит штраф до пяти тысяч рублей.

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