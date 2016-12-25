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Молодой человек пытался перебросить 17 телефонов в колонию Торжка
Оперативники помешали жителю Твери снабдить осужденных запрещенными предметами.
Возле ИК-4 в Торжке поймали 24-летнего молодого человека, который упаковал в семь свертков 17 мобильников, шесть зарядок и 31 сим-карту. Все это он хотел перебросить через ограждение осужденным.
В УФСИН России по Тверской области сообщают, что за попытку передачи запрещенных предметов в ИК молодому человеку грозит штраф до пяти тысяч рублей.
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