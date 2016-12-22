Ленточки «для галочки»: жителей Твери просят не проходить сквозь стены домов, спасаясь от сосулек (видео)

Пока чиновники рапортуют на совещаниях о битве с льдом на крышах, на улицах горожане ропщут о том, что эта война уже проиграна. После несчастного случая с женщиной, на которую с крыши упала глыба льда, Тверь вновь встрепенулась. Еще в середине ноября губернатор Тверской области Игорь Руденя раскритиковал действия городских властей на поприще борьбы с сосульками, [...]

Пока чиновники рапортуют на совещаниях о битве с льдом на крышах, на улицах горожане ропщут о том, что эта война уже проиграна.

После несчастного случая с женщиной, на которую с крыши упала глыба льда, Тверь вновь встрепенулась. Еще в середине ноября губернатор Тверской области Игорь Руденя раскритиковал действия городских властей на поприще борьбы с сосульками, назвав отношение к решению проблемы безответственным. Покрасневшие чиновники приняли к сведению, начали сшибать с крыш сосульки, но народ «отвлек» их другой проблемой – неубранным с дорог снегом и гололедом на тротуарах. Закончилось тем, что на площади Терешковой встретились две беды – гололед и сосульки. Вторые упали на первый, по пути задев женщину с ребенком. Тверитянку доставили в больницу, ее малыш не пострадал.

После этого в администрации Твери посоветовали горожанам «усилить чувство самосохранения». Успокоили тем, что в городе «функционируют мобильные группы, которые в ежедневном режиме объезжают территорию города и смотрят наличие наледи на крышах». Попросили «жителей быть максимально внимательными, не заходить за сигнальные ленты и тем более не нарушать их целостность».

Днем 22 декабря корреспондент Tverigrad.ru побывал в окрестностях городской администрации и понял, что чиновники просят горожан о невозможном: даже при желании зайти за сигнальные ленты просто нереально.

Под боком администрации Твери, чья крыша идеально очищена от снега и льда, на набережной Степана Разина творится невообразимое. По узкому обледенелому тротуару, местами посыпанному песком, спешат в детскую больницу мамочки с колясками, спотыкаясь, выверяют каждый следующий шаг пенсионеры, скользят школьники. Все они теряются и не знают, куда смотреть – под ноги или на крыши – и снизу, и сверху бугрится лед. Он срывается с крыш и рассыпается осколками с кулак величиной. Иногда крупнее.

Тротуар не огорожен. На стенах домов безвольно болтаются те самые сигнальные ленточки. Для того чтобы «зайти за них», надо пройти сквозь стены.

Такая же ситуация и на бульваре Радищева, и на площади Терешковой, не говоря уже о небольших улочках в центре города. Разумеется, сигнальные ленты просто не к чему крепить, поэтому они и прижаты к стенам домов. Только вот это всё не оправдание.

Разумеется, списывать все проблемы на чиновников будет не совсем справедливо. Не стоит забывать и об управляющих компаниях, которые не торопятся выполнять предписания по удалению наледи с крыш «своих» домов. Видимо, до следующего несчастного случая…

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