Лужи асфальта, или Чудеса ямочного ремонта дорог в Твери (видео)

С потеплением дорожники активизировались и принялись укладывать асфальт как ни попадя. Возобновившиеся работы в областной столице ведутся практически в режиме нон-стоп – и днем, и ночью. С одной стороны, это дело нужное. А с другой, соответствует ли качество ремонтов стандартам? 22 декабря. На часах полночь. Жители Смоленского переулка вынуждены слушать звуки отбойного молотка, вгрызающегося в [...]

С потеплением дорожники активизировались и принялись укладывать асфальт как ни попадя.

Возобновившиеся работы в областной столице ведутся практически в режиме нон-стоп – и днем, и ночью. С одной стороны, это дело нужное. А с другой, соответствует ли качество ремонтов стандартам?

22 декабря. На часах полночь. Жители Смоленского переулка вынуждены слушать звуки отбойного молотка, вгрызающегося в дорожное полотно. Налицо явное игнорирование Закона Тверской области «О нарушении тишины». Надолбив «карт» на магистрали, рабочие отбрасывают куски асфальта в снег на обочину и удаляются.

Ближе к 11 часам утра дорожники в сопровождении экипажа ГИБДД начинают заделывать ночные разрытия, образуя пробки. Примечательно, что по едва уложенному и неостывшему асфальту один за другим едут автомобили, продавливая его. Пар, колеса и отпечаток протектора шины, как автограф на память.

По информации департамента дорожного хозяйства и благоустройства, ямочный ремонт выполняется силами МУП ЖЭК с использованием литого асфальта, разогретого до температуры 200-220 градусов. По технологии в его состав добавляют большее количество минерального порошка. После укладки этот асфальт за полчаса-час остывает и не требует дополнительного укатывания. Заместитель начальника департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Твери Сергей Романов поясняет, что по технологическим требованиям перед укладкой такого асфальта выбоины должны быть вычищены от земли, от грязи, от снега, от воды. И прежде, чем произойдет асфальтирование, выполняется обработка контура ямы битумом или битумной эмульсией.

Впрочем, никакой очистки от грязи и воды, а также обработки покрытия перед укладкой асфальта мы не заметили. Лужи никто не сушил.

Похожая ситуация и на Восточном мосту. По словам бывшего руководителя «Тверьспецстроя» Александра Крючкова, здесь всё было сделано по той же технологии. Точнее, совершенно без технологии. И продержатся эти латки не до весны, а несколько недель.

– Я когда проезжал мимо, они начинали здесь укладывать литой асфальтобетон. Они укладывали его прямо в грязь, та которая была в яме в дорожном полотне. Она не выдулась, не просушилась частично. Никакой литой асфальт здесь не удержит. То есть это простой блин на сковородке – прилеплен и всё. А должна быть, как у стоматолога, стоять хорошая зубная пломба, – возмущается бывший кандидат на пост сити-менеджера Твери.

Хорошие пломбы пока не получаются. Чтобы понять, какова толщина уложенных заплаток из литого асфальта – достаточно взглянуть на выдолбленные куски прошлого полотна, разбросанные по обочинам. 17 миллиметров. Безусловно, транспортные магистрали областной столицы требуют ремонта. И поддерживать их в подобающем состоянии нужно. Но подходы, которые при этом применяются, вызывают глубокие сомнения. По мнению Александра Крючкова, такое выполнение ремонта дорог оплачиваться не должно. Более того, за брак нужно лишать зарплаты всех, кто причастен к некачественному ремонту, начиная от руководства, и заканчивая исполнителями.

– Может задумаются о том, что нужно их качественно ремонтировать, а не так просто выбрасывать наши деньги налогоплательщиков в яму, – заключает он.

Напомним, что как уже писал Tverigrad.ru, 19 декабря губернатор Игорь Руденя уволил директора Дорожного фонда Тверской области Сергея Соляхутдинова. Причина – претензии к укладке асфальта в зимнее время на региональных дорогах. Как видим, практически то же самое, только с ямочным ремонтом, происходит и в Твери. Правда, за это пока еще никто не уволен.

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