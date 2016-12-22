Маленькие пассажиры «Сапсанов» получат новогодние подарки

Накануне и в дни новогодних каникул ОАО «РЖД» традиционно проводит праздничные мероприятия и акции. Пассажиров, отправляющихся в путешествие поездом «Сапсан» в канун Нового года и 1 января, во время поездки поздравят радиосвязи. А маленькие путешественники в возрасте до 10 лет получат новогодние подарки – специально разработанную по этому случаю игрушку-рюкзачок с конфетами внутри. 29 декабря «волшебным» [...]

Накануне и в дни новогодних каникул ОАО «РЖД» традиционно проводит праздничные мероприятия и акции.

Пассажиров, отправляющихся в путешествие поездом «Сапсан» в канун Нового года и 1 января, во время поездки поздравят радиосвязи. А маленькие путешественники в возрасте до 10 лет получат новогодние подарки – специально разработанную по этому случаю игрушку-рюкзачок с конфетами внутри.

29 декабря «волшебным» станет рейс поезда «Сапсан» № 772, отправляющийся с Ленинградского вокзала Москвы в 15:40. Его будут сопровождать Дед Мороз и Снегурочка. Они поздравят всех пассажиров поезда с Новым годом и вручат подарки детям в возрасте до 10 лет. Подарок – любую игрушку – каждый маленький путешественник сможет выбрать себе сам из каталога.

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