МЧС объявило экстренное предупреждение по Тверской области

В понедельник на территории региона ожидается усиление ветра. ГУ МЧС России по Тверской области основываясь на данных Гидрометцентра предупреждает о неблагоприятных погодных условиях 26 декабря. – Днем в понедельник ожидается усиление юго-западного ветра, отдельные порывы 12-17 м/сек, – предупреждают спасатели. Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. 37

В понедельник на территории региона ожидается усиление ветра. ГУ МЧС России по Тверской области основываясь на данных Гидрометцентра предупреждает о неблагоприятных погодных условиях 26 декабря. – Днем в понедельник ожидается усиление юго-западного ветра, отдельные порывы 12-17 м/сек, – предупреждают спасатели. Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. 3 7

Популярное в социальных сетях

Популярное в социальных сетях