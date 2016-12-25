На новогодние праздники Тверь запасется лекарствами

Травмпункты и больницы будут работать в постоянном режиме. На совещании, посвященном безопасности в период новогодних праздников, губернатор Тверской области Игорь Руденя сделал акцент на необходимость создания запаса медикаментов, постоянную работу медицинских учреждений, скорой помощи, травмпунктов. Перед предприятиями ЖКХ поставлена задача бесперебойного снабжения людей водой, электричеством и теплом. Напомним, что помимо вышеперечисленного, в Тверской области усилят [...]

Травмпункты и больницы будут работать в постоянном режиме. На совещании, посвященном безопасности в период новогодних праздников, губернатор Тверской области Игорь Руденя сделал акцент на необходимость создания запаса медикаментов, постоянную работу медицинских учреждений, скорой помощи, травмпунктов. Перед предприятиями ЖКХ поставлена задача бесперебойного снабжения людей водой, электричеством и теплом. Напомним, что помимо вышеперечисленного, в Тверской области усилят контроль за водителями, которые будут возить детей в новогодние праздники. Кроме того, особое внимание уделят точкам продажи пиротехники и площадкам для запуска фейерверков. Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. 0 0

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