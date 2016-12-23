На трассе в Вышневолоцком районе столкнулись "Газель" и две легковушки

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал один из водителей. ДТП произошло 22 декабря около 13:15 на 307-м километре федеральной трассы М-10 «Россия» в Вышневолоцком районе. Как сообщили в региональном Управлении ГИБДД, 20-летний водитель автомобиля “Газель” при повороте налево со второстепенной дороги не пропустил ехавшую по главной Toyota Nadia. После удара водитель автомобиля Toyota потерял управление и врезался в [...]

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал один из водителей.

ДТП произошло 22 декабря около 13:15 на 307-м километре федеральной трассы М-10 «Россия» в Вышневолоцком районе. Как сообщили в региональном Управлении ГИБДД, 20-летний водитель автомобиля “Газель” при повороте налево со второстепенной дороги не пропустил ехавшую по главной Toyota Nadia.

После удара водитель автомобиля Toyota потерял управление и врезался в стоящий на выезде со второстепенной дороги Nissan Primera, который был обозначен знаком аварийной остановки и световой аварийной сигнализацией.

В аварии пострадал водитель автомобиля Nissan. Он получил травмы, с которыми был доставлен в больницу.

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