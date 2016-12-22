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На Трехсвятской появятся трехметровый олень и вертеп

трехсвятская

В центре города готовятся к открытию Рождественской ярмарки.

Ярмарку по европейскому образцу откроют в субботу, 24 декабря. В администрации Твери сообщают, что на Трехсвятской, помимо домиков-киосков, установят фигуру трехметрового северного оленя по кличке Айон. Плюс к этому, на улице появится четырехметровая деревянная новогодняя елка.

– Одним из главных украшений «Рождественской ярмарки» станет Рождественский вертеп, – сообщают в администрации.

С 24 по 30 декабря ярмарка будет работать с 11:00 до 21:00 (такой же режим работы с 2 по 8 января). В последний день года, 31 декабря – до 18:00. 1 января ярмарка работать не будет.

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Комментарии: 2
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и пятиметрового тверского козла !
он, тверской козел, ближе и роднее

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Vasilich

Хм, а я думал трехметровую кучу снега. Ближе к реальности и роднее.

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