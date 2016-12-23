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Наркокурьер пытался провезти в Тверь 200 граммов героина
Наркотик уроженец Средней Азии поставлял из Московской области.
Полиция задержала 29-летнего наркокурьера, который планировал сбыть 200 граммов героина через тайники-закладки в Твери. Наркотики он хранил при себе в полимерном свертке. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, сейчас оперативники проверяют причастность курьера к совершению аналогичных преступлений на территории России.
Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
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