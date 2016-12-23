Наркокурьер пытался провезти в Тверь 200 граммов героина

Наркотик уроженец Средней Азии поставлял из Московской области. Полиция задержала 29-летнего наркокурьера, который планировал сбыть 200 граммов героина через тайники-закладки в Твери. Наркотики он хранил при себе в полимерном свертке. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, сейчас оперативники проверяют причастность курьера к совершению аналогичных преступлений на территории России. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит [...]

Наркотик уроженец Средней Азии поставлял из Московской области. Полиция задержала 29-летнего наркокурьера, который планировал сбыть 200 граммов героина через тайники-закладки в Твери. Наркотики он хранил при себе в полимерном свертке. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, сейчас оперативники проверяют причастность курьера к совершению аналогичных преступлений на территории России. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. 2 0

Популярное в социальных сетях

Популярное в социальных сетях