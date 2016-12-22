Несостоявшаяся бизнесвумен больше месяца будет убирать снег на улицах Твери

Таким образом женщину наказали за злостную неуплату штрафов, выписанных в связи с нелегальной торговлей. 21 декабря сотрудники городской администрации с судебными приставами провели очередной совместный рейд. В общей сложности в ходе рейда было взыскано 22 тысячи рублей. Как сообщают в Управлении информации городской администрации, в городе проверили пять торговых точек, на которых работали граждане имеющие [...]

Таким образом женщину наказали за злостную неуплату штрафов, выписанных в связи с нелегальной торговлей.

21 декабря сотрудники городской администрации с судебными приставами провели очередной совместный рейд. В общей сложности в ходе рейда было взыскано 22 тысячи рублей. Как сообщают в Управлении информации городской администрации, в городе проверили пять торговых точек, на которых работали граждане имеющие задолженность по штрафам за незаконную торговлю. Четверо нарушителей погасили штрафы на месте, а пятая должница смогла выплатить только 5 тысяч рублей из 19 тысяч. На оставшуюся сумму был конфискованы продаваемые ей шерстяные изделия.

Кроме того одну нелегальную предпринимательницу по факту неоднократной неуплаты штрафа привлекли к административной ответственность по статье 20.25 КоАП РФ. Женщина не оплатила 33 тысячи рублей долга, в связи с чем ей предстоит пережить 330 часов обязательных работ. Отбывать наказание она будет занимаясь уборкой города и очисткой улиц от снега. После того, как обязательные работы завершатся, женщине всё равно придётся погасить все долги.

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