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Несостоявшаяся бизнесвумен больше месяца будет убирать снег на улицах Твери
Таким образом женщину наказали за злостную неуплату штрафов, выписанных в связи с нелегальной торговлей.
21 декабря сотрудники городской администрации с судебными приставами провели очередной совместный рейд. В общей сложности в ходе рейда было взыскано 22 тысячи рублей. Как сообщают в Управлении информации городской администрации, в городе проверили пять торговых точек, на которых работали граждане имеющие задолженность по штрафам за незаконную торговлю. Четверо нарушителей погасили штрафы на месте, а пятая должница смогла выплатить только 5 тысяч рублей из 19 тысяч. На оставшуюся сумму был конфискованы продаваемые ей шерстяные изделия.
Кроме того одну нелегальную предпринимательницу по факту неоднократной неуплаты штрафа привлекли к административной ответственность по статье 20.25 КоАП РФ. Женщина не оплатила 33 тысячи рублей долга, в связи с чем ей предстоит пережить 330 часов обязательных работ. Отбывать наказание она будет занимаясь уборкой города и очисткой улиц от снега. После того, как обязательные работы завершатся, женщине всё равно придётся погасить все долги.
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Предлагаю также к данному виду деятельности привлекать и проштрафившихся чиновников! Думаю, что тогда быстро займутся уборкой снега службы, обязанные этим заниматься - и техника сразу найдётся, и люди, и время.
Репрессивная машина заработала! Уже за нищих взялись .бабка шерстяные носки продавала у магазина ее судить.а газпром покупает халка за 48 миллиона евро на деньги простых людей потому, что тарифы на газ завышенные а бабке приходиться носками торговать у магазина что бы выжить и за газ заплатить с квартирой и все пучком .