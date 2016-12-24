Педофил из Твери изнасиловал своих детей-двойняшек в Санкт-Петербурге

После того, как мужчину задержали за насилие над дочерью, выяснилось, что его жертвой был и сын. В Санкт-Петербурге расследуют уголовное дело по ст. 132 УК РФ – насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Подозреваемым по делу является 34-летний житель Тверской области, который снимал квартиру в северной столице на Морской набережной. [...]

После того, как мужчину задержали за насилие над дочерью, выяснилось, что его жертвой был и сын.

В Санкт-Петербурге расследуют уголовное дело по ст. 132 УК РФ – насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Подозреваемым по делу является 34-летний житель Тверской области, который снимал квартиру в северной столице на Морской набережной.

Как сообщает ИА «Оперативное прикрытие», в октябре 2016 года мужчина, прописанный в Твери, был задержан по подозрению в насильственных действиях в отношении своей шестилетней дочери. После задержания выяснилось, что жертвой педофила стал и его шестилетний сын. Уточняется, что брат с сестрой – двойняшки.

Если вина мужчины будет доказана в суде, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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