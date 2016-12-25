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Пенсионеры Тверской области получат тушенку и макароны от ООН
Подарки перед Новым годом вручат одиноким пожилым людям.
Организация Объединенных Наций организовала сбор продовольственной помощи для одиноких пожилых людей Московской и Тверской областей.
– В поддержку гуманитарной акции выступили сотрудники учреждений ООН в России, – сообщает портал оон.рф.
Акция “Продукты в глубинку” проводится фондом продовольствия “Русь” представители которого в преддверии Нового года и развезут наборы продовольствия (крупы, макароны, тушенка, подсолнечное масло и тп) пенсионерам.
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Пенсионеры Тверской области получат тушенку....
Такое многообещающее начало и такой печальный итог:
В преддверии Нового года одиноким пожилым людям развезут наборы из крупы, макарон и подсолнечного масла.