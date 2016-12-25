Пенсионеры Тверской области получат тушенку и макароны от ООН

Подарки перед Новым годом вручат одиноким пожилым людям. Организация Объединенных Наций организовала сбор продовольственной помощи для одиноких пожилых людей Московской и Тверской областей. – В поддержку гуманитарной акции выступили сотрудники учреждений ООН в России, – сообщает портал оон.рф. Акция “Продукты в глубинку” проводится фондом продовольствия “Русь” представители которого в преддверии Нового года и развезут наборы [...]

Подарки перед Новым годом вручат одиноким пожилым людям. Организация Объединенных Наций организовала сбор продовольственной помощи для одиноких пожилых людей Московской и Тверской областей. – В поддержку гуманитарной акции выступили сотрудники учреждений ООН в России, – сообщает портал оон.рф. Акция “Продукты в глубинку” проводится фондом продовольствия “Русь” представители которого в преддверии Нового года и развезут наборы продовольствия (крупы, макароны, тушенка, подсолнечное масло и тп) пенсионерам. Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. 1 2

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