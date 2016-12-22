Под Тверью столкнулись два грузовика и "скорая"

Авария произошла 22 декабря на автодороге А-112 Тверь – Ржев в районе села Некрасово. Около полудня там столкнулись два большегруза и “буханка” скорой помощи. По предвариительной версии, УАЗ начал сбрасывать скорость, а водитель большегруза, следовавшего за ним, не успел вовремя нажать педаль тормоза, в результате чего произошло столкновение. После удара “скорую” выкинуло с дороги в [...]

Авария произошла 22 декабря на автодороге А-112 Тверь – Ржев в районе села Некрасово.

Около полудня там столкнулись два большегруза и “буханка” скорой помощи. По предвариительной версии, УАЗ начал сбрасывать скорость, а водитель большегруза, следовавшего за ним, не успел вовремя нажать педаль тормоза, в результате чего произошло столкновение. После удара “скорую” выкинуло с дороги в кювет, а в большегруз сзади врезалась ещё одна фура.

Как сообщили в УГИБДД по Тверской области, в ДТП никто не пострадал. Сопутствующей причиной ДТП стало неудовлетворительное состояние дороги, однако после аварии проезжую часть там постарались привести в норму.

Фото: ПОДСЛУШАНО У ВОДИТЕЛЕЙ. ТВЕРЬ

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