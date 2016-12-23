Под Тверью уничтожили пять тонн санкционных овощей и фруктов

Процедура уничтожения проведена 22 декабря. – Должностными лицами отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям совместно с должностными лицами УФСБ России по Тверской области, Управления Роспотребнадзора по Тверской области, УМВД России по Тверской области на оптово-розничных базах в городе Твери были проведены рейды, связанные с выявлением плодоовощной [...]

Процедура уничтожения проведена 22 декабря.

– Должностными лицами отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям совместно с должностными лицами УФСБ России по Тверской области, Управления Роспотребнадзора по Тверской области, УМВД России по Тверской области на оптово-розничных базах в городе Твери были проведены рейды, связанные с выявлением плодоовощной продукции, ввоз которой в РФ запрещен согласно ответным российским экономическим мерам, – рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

На базах на Спортивном переулку нашли 1,5 тонны польских яблок, а также 3,88 тонны яблок, томатов, груш и винограда, поставщик которых не установлен: товаросопроводительные и фитосанитарные документы не были представлены. Вся вышеуказанная продукция была изъята и уничтожена на полигоне бытовых отходов.

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