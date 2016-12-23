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Под Тверью уничтожили пять тонн санкционных овощей и фруктов

уничтожение овощей

Процедура уничтожения проведена 22 декабря.

– Должностными лицами отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям совместно с должностными лицами УФСБ России по Тверской области, Управления Роспотребнадзора по Тверской области, УМВД России по Тверской области на оптово-розничных базах в городе Твери были проведены рейды, связанные с выявлением плодоовощной продукции, ввоз которой в РФ запрещен согласно ответным российским экономическим мерам, – рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

На базах на Спортивном переулку нашли 1,5 тонны польских яблок, а также 3,88 тонны яблок, томатов, груш и винограда, поставщик которых не установлен: товаросопроводительные и фитосанитарные документы не были представлены. Вся вышеуказанная продукция была изъята и уничтожена на полигоне бытовых отходов.

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kibalchish

Ну что еще и сказать.Тупые уроды и мракобесы dash

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закон позволяет не уничтожать продукты, а после проверки их использовать.
закрадывается мысль, что "уничтоженные" продукты искать никто не будет и, у кого-то, может возникнуть непреодолимое желание на них подзаработать, ведь если их проверять, куда-то передавать, по накладным, то, например, украсть будет сложнее, а так - все списано, все уничтожено.
- где яблоки ?
- все, трактором подавили !
все улики уничтожены.
а потом, смело их продавай с теми, с кем договорился, благо "бизнес" не шибко интересуется что и откуда, главное, что бы быть в доле и получить бабло.
возможно, что предположения и сомнения и ошибочны, хотя, кто знает.

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Должен быть девиз не "Уничтожай, что бы своим не досталось ",
а девиз: "Обожрем буржуев и не подавимся !"
Пожрем все из санкционные продукты ЗА БЕСПЛАТНО ! И, разорим их нашим обжорством !!!!!!!!!!!!!!
А то, проявляем даже не благородство, а систематически нечто, как мне кажется, на тупость и глупость.

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Страна дураков - нужно раздавать (после проверки на пригодность) в детские дома, в дома для пожилых, больницы, пенсионерам и всем жителям. 5 тонн - сколько бы людей накормили!!!! (подумаешь 5 тонн - одна зарплата среднего чиновника)
Что хвалиться уничтоженными продуктами питания ...
По по всей России уничтожают продукты питания ...
Если бы в Твери одумались и раздали продукты питания - губер прославился бы и получил бы медаль ...

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