Появилось видео страшного пожара в Тверской области, в огне которого погиб 59-летний мужчина

Трагедия произошла утром 24 декабря в Лихославльском районе. В субботу в 09:51 в МЧС поступило сообщение о пожаре в деревне Залазино. Спустя 26 минут пожар был локализован и в 11:45 полностью ликвидирован. – На месте пожара обнаружены останки мужчины 1957 года рождения, – сообщили Tverigrad.ru в главке МЧС России по Тверской области. – Причина пожара [...]

Трагедия произошла утром 24 декабря в Лихославльском районе.

В субботу в 09:51 в МЧС поступило сообщение о пожаре в деревне Залазино. Спустя 26 минут пожар был локализован и в 11:45 полностью ликвидирован.

– На месте пожара обнаружены останки мужчины 1957 года рождения, – сообщили Tverigrad.ru в главке МЧС России по Тверской области. – Причина пожара устанавливается.

Пожар, к ликвидации которого было привлечено восемь человек и две единицы техники, полностью уничтожил дом.

Видео: TimuR X

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