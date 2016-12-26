Новости
Появилось видео страшного пожара в Тверской области, в огне которого погиб 59-летний мужчина
Трагедия произошла утром 24 декабря в Лихославльском районе.
В субботу в 09:51 в МЧС поступило сообщение о пожаре в деревне Залазино. Спустя 26 минут пожар был локализован и в 11:45 полностью ликвидирован.
– На месте пожара обнаружены останки мужчины 1957 года рождения, – сообщили Tverigrad.ru в главке МЧС России по Тверской области. – Причина пожара устанавливается.
Пожар, к ликвидации которого было привлечено восемь человек и две единицы техники, полностью уничтожил дом.
Видео: TimuR X
ОБСУЖДЕНИЕ Войти