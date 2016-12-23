Президент России объявил благодарность тверскому врачу

Благодарность Президента Российской Федерации объявлена заведующей женской консультацией родильного дома №2 Ирине Барковской. С высокой оценкой работы Ирину Барковскую поздравил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Глава региона отметил, что Ирину Барковскую знают как исключительного профессионала своего дела, грамотного руководителя и опытного организатора. «За годы работы Вы внесли весомый личный вклад в развитие здравоохранения Тверской области и России [...]

Благодарность Президента Российской Федерации объявлена заведующей женской консультацией родильного дома №2 Ирине Барковской. С высокой оценкой работы Ирину Барковскую поздравил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Глава региона отметил, что Ирину Барковскую знают как исключительного профессионала своего дела, грамотного руководителя и опытного организатора. «За годы работы Вы внесли весомый личный вклад в развитие здравоохранения Тверской области и России в целом», – говорится в телеграмме от имени губернатора. Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. 1 0

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