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Президент России объявил благодарность тверскому врачу
Благодарность Президента Российской Федерации объявлена заведующей женской консультацией родильного дома №2 Ирине Барковской.
С высокой оценкой работы Ирину Барковскую поздравил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Глава региона отметил, что Ирину Барковскую знают как исключительного профессионала своего дела, грамотного руководителя и опытного организатора.
«За годы работы Вы внесли весомый личный вклад в развитие здравоохранения Тверской области и России в целом», – говорится в телеграмме от имени губернатора.
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