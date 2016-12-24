"Ресторан «Макдоналдс» на проспекте Калинина временно закрыт"

Работу фастфуда планируют возобновить на следующей неделе. В Твери на проспекте Калинина,15 прекратил свою работу ресторан быстрого питания McDonald`s. Как выяснил Tverigrad.ru, закрытие точки фастфуда временно. – Прекращение работы связано с внутренними проблемами с арендодателем, – пояснил Tverigrad.ru источник. – Планируется, что ресторан возобновит свою работу после 28 декабря. Ресторан McDonald`s на проспекте Калинина был [...]

Работу фастфуда планируют возобновить на следующей неделе.

В Твери на проспекте Калинина,15 прекратил свою работу ресторан быстрого питания McDonald`s. Как выяснил Tverigrad.ru, закрытие точки фастфуда временно.

– Прекращение работы связано с внутренними проблемами с арендодателем, – пояснил Tverigrad.ru источник. – Планируется, что ресторан возобновит свою работу после 28 декабря.

Ресторан McDonald`s на проспекте Калинина был открыт в январе 2016 года. Он рассчитан на 103 посадочных места. В ресторане работают 70 человек персонала.

На данный момент Тверь лидирует по количеству McDonald`s среди городов тверской области. Помимо проспекта Калинина, в городе есть еще три ресторана: на улицах Коминтерна и Можайского и на Московском шоссе.

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