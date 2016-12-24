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Ресторан «Макдоналдс» на проспекте Калинина временно закрыт
Работу фастфуда планируют возобновить на следующей неделе.
В Твери на проспекте Калинина,15 прекратил свою работу ресторан быстрого питания McDonald`s. Как выяснил Tverigrad.ru, закрытие точки фастфуда временно.
– Прекращение работы связано с внутренними проблемами с арендодателем, – пояснил Tverigrad.ru источник. – Планируется, что ресторан возобновит свою работу после 28 декабря.
Ресторан McDonald`s на проспекте Калинина был открыт в январе 2016 года. Он рассчитан на 103 посадочных места. В ресторане работают 70 человек персонала.
На данный момент Тверь лидирует по количеству McDonald`s среди городов тверской области. Помимо проспекта Калинина, в городе есть еще три ресторана: на улицах Коминтерна и Можайского и на Московском шоссе.
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"Ресторан «Макдоналдс» на проспекте Калинина временно закрыт"
Блин, да всем наср*ть!
Боярышником торговали, [censored]
Дай то бог ,пропади он пропадом.
Ресторан? Сомнительное название для тошниловки...