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Ресторан «Макдоналдс» на проспекте Калинина временно закрыт

макдоналдс

Работу фастфуда планируют возобновить на следующей неделе.

В Твери на проспекте Калинина,15 прекратил свою работу ресторан быстрого питания McDonald`s. Как выяснил Tverigrad.ru, закрытие точки фастфуда временно.

– Прекращение работы связано с внутренними проблемами с арендодателем, – пояснил Tverigrad.ru источник. – Планируется, что ресторан возобновит свою работу после 28 декабря.

Ресторан McDonald`s на проспекте Калинина был открыт в январе 2016 года. Он рассчитан на 103 посадочных места. В ресторане работают 70 человек персонала.

На данный момент Тверь лидирует по количеству McDonald`s среди городов тверской области. Помимо проспекта Калинина, в городе есть еще три ресторана: на улицах Коминтерна и Можайского и на Московском шоссе.

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Комментарии: 4
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Sima4

"Ресторан «Макдоналдс» на проспекте Калинина временно закрыт"
Блин, да всем наср*ть!

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sergeich69

Боярышником торговали, [censored]

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Bog i Prokuror

Дай то бог ,пропади он пропадом.

5
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Brasko69

Ресторан? Сомнительное название для тошниловки...

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