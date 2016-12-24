Новости

«Рождественская ярмарка» в Твери преподнесла сюрпризы горожанам (фото)

рождественская ярмарка

Ровно за неделю до новогодних праздников, 24 декабря, центр Твери наполнился торговлей и развлечениями.

Игрушки для новогодней ели, да и само деревце, уникальные подарки своим родным и друзьям, сладости и разносолы – здесь можно приобрести всё, что душе угодно. В двадцати домиках-киосках, которые появились на две с небольшим недели на пересечении бульвара Радищева с улицей Трёхсвятской, развернулась настоящая рождественская торговля.

Рядом с домиками, под часами, раздуваются огромные кузнечные меха, и каждый желающий прямо на месте сможет сам поучаствовать в процессе производства сувенира себе или в подарок близкому человеку – например, подковы. А детей развлекут аниматоры, у которых приготовлена специальная новогодняя программа. Вместе с ярмаркой здесь появились и уникальные арт-объекты: деревянный олень и новогодняя ель, сделанные от “а” до “я” тверским дизайнером и плотником, а также сани в еловых ветках и рождественский вертеп. Тут же можно выпить чаю из самовара, дымок от которого простирается по главной пешеходной улице города. Ну а если кто-то проголодался, то подкрепиться на ярмарке можно домашними блинами с мёдом, печеными яблоками и жареным миндалём и блюдами известных тверских ресторанов на любой вкус.

Ярмарка такого типа – новшество для Твери, и она сразу же полюбилась горожанам. Организаторы ярмарки постарались совместить русские и европейские традиции в праздновании нового года, и создать место, где тверичане смогли бы зарядиться праздничным настроением, что у них безусловно получилось. Кто-то пришел сюда специально, а кто-то просто проходил мимо и не смог не остановиться:

— Шла в магазин, искала сувенир, чтобы подарить сестре на Новый год. В итоге случайно забрела сюда и купила ей в подарок вот такую замечательную стеклянную кошечку. Теперь на одну заботу перед праздниками меньше, – рассказала Tverigrad.ru посетительница ярмарки Оксана. – А в целом, очень неожиданно, что всё сделано здесь настолько красиво и празднично. И хоть зима не ощущается, с такой ярмаркой у меня сразу появилось новогоднее настроение.

Правда, для автомобилистов ярмарка доставила немного неудобств. Бульвар Радищева в целях обеспечения безопасности пришлось перекрыть полностью. Водители по неведению заезжают на перекрытые участки, а вот выехать назад для них становится проблемой и собирается пробка, сопровождаемая громкими гудками клаксонов. Ярмарка продлится до самого окончания новогодних праздников, и все эти дни бульвар будет перекрыт, поэтому автомобилистам следует заранее продумать пути объезда.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

0
0
Комментарии: 0
udacha782x130-333

Популярное в социальных сетях

ОБСУЖДЕНИЕ

Для отправки комментария вам необходимо .

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

1m3jHrGqFDo

В Твери полицейские стреляли по водителю, пытавшемуся скрыться от них

14 декабря 2016, 10:31 66
Погоня в стиле голливудских боевиков произошла в Твери в ночь с 13 на 14 декабря.
Зиновий Френкин

Зиновий Френкин: ТХК сможет восстать из пепла через два-три года

10 декабря 2016, 19:32 54
Сложную финансовую ситуацию ТХК, которая ставит под вопрос будущее клуба, в эксклюзивном интервью Tverigrad.ru прокомментировал исполнительный директор региональной федерации хоккея Зиновий Френкин.
полиция

В Твери сотрудники полиции не помешали наркоману убить женщину топором и молотком

22 декабря 2016, 10:34 45
Прибывшие по вызову стражи порядка в ответ на просьбу о помощи развернулись и ушли.
ZaJ5vtvYPARbvw4aR0wr3hnn6tJuSwzC

Президент России встретился с губернатором Тверской области

12 декабря 2016, 15:11 23
В понедельник, 12 декабря, в Кремле Владимир Путин провел рабочую встречу с Игорем Руденей.
Карточка на хлеб

Чужой Калинин. Часть 2. Комендантский час длиной в 62 дня

15 декабря 2016, 18:58 22
С 14 октября 1941 года у жителей Калинина – тех, кто остался или вернулся в город после неудачной попытки бегства, – началась совсем другая жизнь.
«Росводоканал Тверь»

Прокуратура: «Тверь Водоканал» вывел в оффшор 400 млн рублей

15 декабря 2016, 14:14 17
По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о неправомерном использовании денежных средств в особо крупном размере.