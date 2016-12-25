Афиша

Сегодня в Твери устроят большой книгообмен в библиотеке

книги

25 декабря в Горьковке устроят акцию по книгообмену и проведут масштабную новогоднюю игротеку.

Большой книгообмен в библиотеке имени горького проходит уже не первый раз. Каждый может принести одну или несколько кинижек и найти здесь для себя новую интересную книгу. Книгоообмен пройдет в холле 1 этажа с 12:00 до 15:00.

“Просматривайте свои книжные полки и отбирайте то, с чем уже можно расстаться; загадывайте книги, которыми хочется пополнить свое собрание (вдруг повезет!) и приходите в последнее воскресенье декабря в библиотеку”, – приглаглашают поучаствовать в акции ее организаторы группа “Новый Тверской Букинист”.

Сегодня с 12:00 до 18:00 в библиотеке также пройдет новогодняя игротека для жителей и гостей города. В большом читальном зале организаторы обещают много всего интересного: изобилие новинок от крупнейшего российского издательства настольных игр Hobby World, гигантскую Дженгу, розыгрыш подарков и сюрпризы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

0
0
Комментарии: 0
udacha782x130-333

Популярное в социальных сетях

ОБСУЖДЕНИЕ

Для отправки комментария вам необходимо .

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

1m3jHrGqFDo

В Твери полицейские стреляли по водителю, пытавшемуся скрыться от них

14 декабря 2016, 10:31 66
Погоня в стиле голливудских боевиков произошла в Твери в ночь с 13 на 14 декабря.
полиция

В Твери сотрудники полиции не помешали наркоману убить женщину топором и молотком

22 декабря 2016, 10:34 45
Прибывшие по вызову стражи порядка в ответ на просьбу о помощи развернулись и ушли.
ZaJ5vtvYPARbvw4aR0wr3hnn6tJuSwzC

Президент России встретился с губернатором Тверской области

12 декабря 2016, 15:11 23
В понедельник, 12 декабря, в Кремле Владимир Путин провел рабочую встречу с Игорем Руденей.
Карточка на хлеб

Чужой Калинин. Часть 2. Комендантский час длиной в 62 дня

15 декабря 2016, 18:58 22
С 14 октября 1941 года у жителей Калинина – тех, кто остался или вернулся в город после неудачной попытки бегства, – началась совсем другая жизнь.
1m3jHrGqFDo

Появилось видео ночной погони со стрельбой в Твери

15 декабря 2016, 14:33 17
"Голливудская" погоня, которая завершилась применением оружия полицейскими, произошла в Твери в ночь с 13 на 14 декабря.
«Росводоканал Тверь»

Прокуратура: «Тверь Водоканал» вывел в оффшор 400 млн рублей

15 декабря 2016, 14:14 17
По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о неправомерном использовании денежных средств в особо крупном размере.