Сегодня в Твери устроят большой книгообмен в библиотеке

25 декабря в Горьковке устроят акцию по книгообмену и проведут масштабную новогоднюю игротеку. Большой книгообмен в библиотеке имени горького проходит уже не первый раз. Каждый может принести одну или несколько кинижек и найти здесь для себя новую интересную книгу. Книгоообмен пройдет в холле 1 этажа с 12:00 до 15:00. “Просматривайте свои книжные полки и отбирайте [...]

25 декабря в Горьковке устроят акцию по книгообмену и проведут масштабную новогоднюю игротеку.

Большой книгообмен в библиотеке имени горького проходит уже не первый раз. Каждый может принести одну или несколько кинижек и найти здесь для себя новую интересную книгу. Книгоообмен пройдет в холле 1 этажа с 12:00 до 15:00.

“Просматривайте свои книжные полки и отбирайте то, с чем уже можно расстаться; загадывайте книги, которыми хочется пополнить свое собрание (вдруг повезет!) и приходите в последнее воскресенье декабря в библиотеку”, – приглаглашают поучаствовать в акции ее организаторы группа “Новый Тверской Букинист”.

Сегодня с 12:00 до 18:00 в библиотеке также пройдет новогодняя игротека для жителей и гостей города. В большом читальном зале организаторы обещают много всего интересного: изобилие новинок от крупнейшего российского издательства настольных игр Hobby World, гигантскую Дженгу, розыгрыш подарков и сюрпризы.

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