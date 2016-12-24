Школьники расфасовали порядка 200 народных обедов для нуждающихся

Мероприятие прошло в Лихославле на этой неделе. В Успенской церкви Лихославля в рамках взаимодействия Отделов социального служения Тверской и Бежецкой епархий прошла фасовка народных обедов, в которой приняли участие местные школьники и волонтеры. – За два часа дружной работы участникам фасовки удалось сформировать 198 продуктовых наборов, которые переданы в отдел социального служения Бежецкой епархии для [...]

Мероприятие прошло в Лихославле на этой неделе.

В Успенской церкви Лихославля в рамках взаимодействия Отделов социального служения Тверской и Бежецкой епархий прошла фасовка народных обедов, в которой приняли участие местные школьники и волонтеры.

– За два часа дружной работы участникам фасовки удалось сформировать 198 продуктовых наборов, которые переданы в отдел социального служения Бежецкой епархии для распределения среди нуждающихся людей, поясняют в тверской епархии.

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