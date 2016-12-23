СК устанавливает обстоятельства нападения на 15-летнюю девочку в Твери

На школьницу напал мужчина с ножом. Днем 22 декабря в Пролетарском районе в Твери было совершено нападение на 15-летнюю девочку. Около 16:30 на улице Железнодорожников на школьницу набросился неизвестный мужчина, вооруженный ножом. Преступник схватил свою жертву за капюшон куртки, однако он оторвался, и девочка смогла вырваться и убежать. Тем не менее, нападавшему удалось ранить школьницу. С [...]

На школьницу напал мужчина с ножом.

Днем 22 декабря в Пролетарском районе в Твери было совершено нападение на 15-летнюю девочку. Около 16:30 на улице Железнодорожников на школьницу набросился неизвестный мужчина, вооруженный ножом. Преступник схватил свою жертву за капюшон куртки, однако он оторвался, и девочка смогла вырваться и убежать. Тем не менее, нападавшему удалось ранить школьницу. С колото-резаными ранами руки и шеи девочка была доставлена в больницу, где ей сделали операцию. Ее жизни ничего не угрожает.

По данному факту Заволжским межрайонным следственным отделом города Твери проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Приметы нападавшего известны, его разыскивают сотрудники полиции и Следственного комитета.

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