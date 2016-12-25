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СМИ: на аэродроме в Тверской области столкнулись два истребителя

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Повреждения у самолетов незначительны.

Портал vz.ru со ссылкой на блогеров публикует фотографию столкновения двух истребителей Су-27СМ. Говорится о том, что авария произошла на аэродроме Хотилово в Тверской области 15 декабря.

– По неофициальным сообщениям, причиной столкновения стали ошибочные действия летчика истребителя с бортовым номером “02 красный”, чрезмерно энергично работавшего РУДом при рулежке по аэродрому, – пишут в блоге bmpd. – Повреждения самолетов неофициально называются “незначительными”.

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Комментарии: 2
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sergeich69

И там гасторбайтеры летательных джамшудок объявились... buba

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