Новости
СМИ: на аэродроме в Тверской области столкнулись два истребителя
Повреждения у самолетов незначительны.
Портал vz.ru со ссылкой на блогеров публикует фотографию столкновения двух истребителей Су-27СМ. Говорится о том, что авария произошла на аэродроме Хотилово в Тверской области 15 декабря.
– По неофициальным сообщениям, причиной столкновения стали ошибочные действия летчика истребителя с бортовым номером “02 красный”, чрезмерно энергично работавшего РУДом при рулежке по аэродрому, – пишут в блоге bmpd. – Повреждения самолетов неофициально называются “незначительными”.
Популярное в социальных сетях
ОБСУЖДЕНИЕ Войти
Для отправки комментария вам необходимо авторизироваться.
И там гасторбайтеры летательных джамшудок объявились...
Новость из серии: "Такое возможно только в России"