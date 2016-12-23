Сырость и слякоть прогнозируют синоптики на Новый год

В последние две недели уходящего года в Твери ожидается влажная и тёплая погода. В Тверском гидрометцентре поясняют: связано это с тем, что регион будет находиться во власти воздушных масс с Атлантики. Они принесут в регион неустойчивую погоду с достаточно высокими температурами для конца декабря. Метеорологи заявляют, что настоящих новогодних морозов на праздник можно не ждать. [...]

В последние две недели уходящего года в Твери ожидается влажная и тёплая погода.

В Тверском гидрометцентре поясняют: связано это с тем, что регион будет находиться во власти воздушных масс с Атлантики. Они принесут в регион неустойчивую погоду с достаточно высокими температурами для конца декабря. Метеорологи заявляют, что настоящих новогодних морозов на праздник можно не ждать. Напротив, температура воздуха будет варьироваться от 0° до -5° в ночные часы и от 0° до +4° днём. Кроме этого, в регионе ожидаются осадки в виде мокрого снега и сильный ветер. Возвращения настоящей зимы, заявляют синоптики, стоит ждать уже в новом году.

— До первого числа будет неустойчивая прохладная погода, но есть вероятность того, что как раз в начале следующего года, с январскими праздниками, температура воздуха будет постепенно понижаться и мы всё таки дождёмся нормальной зимы, – рассказала начальник отдела метеопрогнозов тверского Гидрометцентра Нонна Меньшакова.

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