«Тверская генерация» поздравляет работников энергетической отрасли с Днем энергетика

Профессиональный праздник отмечается 22 декабря. День энергетика – праздник всех работников энергетической промышленности, охватывающей выработку, передачу и сбыт потребителям электрической и тепловой энергии. В этот день с праздником своих коллег поздравила компания «Тверская генерация»: Уважаемые работники и ветераны энергетической отрасли! ООО «Тверская генерация» поздравляет вас с профессиональным праздником – Днем энергетика! В этот праздничный день [...]

Профессиональный праздник отмечается 22 декабря. День энергетика – праздник всех работников энергетической промышленности, охватывающей выработку, передачу и сбыт потребителям электрической и тепловой энергии. В этот день с праздником своих коллег поздравила компания «Тверская генерация»: Уважаемые работники и ветераны энергетической отрасли! ООО «Тверская генерация» поздравляет вас с профессиональным праздником – Днем энергетика! В этот праздничный день желаем вам безаварийной работы, экономической стабильности, уверенности в своих силах, успешного завершения всех начинаний и успехов в нелегком, но таком необходимом труде. Энергетическая отрасль по праву считается одной из самых жизненно необходимых, сложных и ответственных отраслей. От ежедневного труда энергетиков напрямую зависит стабильная работа предприятий промышленности, организаций, учреждений и объектов социальной сферы. Вы несете свет и тепло в каждый дом, делаете жизнь каждого жителя Твери комфортной. Крепкого здоровья, благополучия вам и вашим семьям! p* Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. 2 1

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