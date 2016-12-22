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«Тверская генерация» поздравляет работников энергетической отрасли с Днем энергетика

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Профессиональный праздник отмечается 22 декабря.

День энергетика – праздник всех работников энергетической промышленности, охватывающей выработку, передачу и сбыт потребителям электрической и тепловой энергии. В этот день с праздником своих коллег поздравила компания «Тверская генерация»:

Уважаемые работники и ветераны энергетической отрасли!
ООО «Тверская генерация» поздравляет вас с профессиональным праздником – Днем энергетика!
В этот праздничный день желаем вам безаварийной работы, экономической стабильности, уверенности в своих силах, успешного завершения всех начинаний и успехов в нелегком, но таком необходимом труде.
Энергетическая отрасль по праву считается одной из самых жизненно необходимых, сложных и ответственных отраслей. От ежедневного труда энергетиков напрямую зависит стабильная работа предприятий промышленности, организаций, учреждений и объектов социальной сферы. Вы несете свет и тепло в каждый дом, делаете жизнь каждого жителя Твери комфортной.
Крепкого здоровья, благополучия вам и вашим семьям!

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