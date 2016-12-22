Тверская хоккеистка Алена Зубкова готовится выступить за сборную России на чемпионате мира

7 – 10 января 2017 года в Чехии пройдет чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женских сборных (до 18 лет). В состав национальной молодежной команды включена и 17-летняя тверичанка Алена Зубкова. Восемь лет она занимается хоккеем в тверской СДЮСШОР под руководством тренера Егора Преснякова и на сегодняшний день считается одной из самых перспективных нападающих [...]

7 – 10 января 2017 года в Чехии пройдет чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женских сборных (до 18 лет).

В состав национальной молодежной команды включена и 17-летняя тверичанка Алена Зубкова. Восемь лет она занимается хоккеем в тверской СДЮСШОР под руководством тренера Егора Преснякова и на сегодняшний день считается одной из самых перспективных нападающих в отечественном хоккее.

Напомним, тверской женский хоккей, несмотря на свою небольшую историю, достиг уже немалых успехов. Хоккеистки из Твери не раз завоевывали медали чемпионата России и международных турниров.

На сегодняшний день сразу шесть воспитанниц тверской СДЮСШОР выступают за разные клубы в чемпионате страны. Светлана Ткаченко, Полина Елисеева и Ксения Баранова защищают цвета питерского «Динамо», Ксения Ломейко выходит на лед в составе уфимской «Агидели», Анна Тимофеева и Полина Кочнева представляют нижегородский СКИФ.

Тем временем нападающая молодежной сборной России Алена Зубкова продолжает играть за родных «Тверских тигриц» в первенстве Московской области и на различных всероссийских турнирах.

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