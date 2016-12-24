Спорт

Тверская лыжница Наталья Непряева стала призером всероссийских соревнований

Наталья Непряева

24 – 28 декабря в Московской области проходят традиционные всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Красногорская лыжня-2016», которые носят статус Континентального Кубка Восточной Европы.

В первый день были разыграны комплекты медалей в спринте классическим стилем. По итогам квалификационных, полуфинального и финального заездов на пьедестал почета поднялась 21-летняя лыжница Наталья Непряева из Твери. Представительница тверского Центра спортивной подготовки ШВСМ завоевала бронзовую медаль всероссийской пробы, уступив лидерство лишь москвичкам Наталье Матвеевой и Полине Ковалевой.

В дальнейшей программе «Красногорской лыжни-2016» женщины определят сильнейших в гонке свободным стилем на 10 километров, спринте коньковым ходом и гонке на 15 километров классическим стилем.

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