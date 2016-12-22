Спорт

Тверские черлидеры из клуба «Звезды» стали лидерами Евролиги по итогам года

Звезды

Сайт Европейского Союза чир спорта и черлидинга опубликовал рейтинг Евролиги по общим итогам 2016 года.

Места в этом рейтинге определялись по сумме баллов, набранных командами на этапах Евролиги в течение всего сезона. Впервые в истории в номинации «Фристайл пом» ТОП лучших среди женщин и юниорок возглавили команды тверского клуба чир спорта «Звезды» (руководитель Ирина Мазалова).

Взрослая команда «Звезды» по итогам года набрала 545 очков и на 140 баллов опередила ближайших преследователей из московского клуба «Нон-Стоп». В тройку лучших вошла также команда из Словении. Всего в этом рейтинге представлено 45 коллективов из разных стран Европы.

Звезды

Юниорская команда «Звезды» и вовсе набрала сумму в 1050 баллов. Тверичанки на 70 очков обошли представительниц московского клуба Fanny Stars. Третье место здесь заняла воронежская команда Joy с 805 очками. Всего в юниорском рейтинге представлено более 70 коллективов.

Звезды-ю

Напомним, что в прошлом году взрослая команда «Звезд» финишировала в итоговом рейтинге Евролиги на втором месте (юниорский ТОП тогда не составлялся). Сделан еще один шаг вперед.

Вместе с лидерством в итоговом в рейтинге Евролиги команды тверского клуба «Звезды» получили право выступить на первенстве Европы-2017 в Праге (Чехия) без дополнительного отбора на национальном чемпионате.

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Фото: Архив Ирины Мазаловой
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