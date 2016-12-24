Тверские фигуристы Юко Кавагути и Александр Смирнова показали лучший прокат в сезоне

24 декабря в Челябинске определились обладатели медалей чемпионата России по фигурному катанию среди спортивных пар. Заслуженные мастера спорта Юко Кавагути и Александр Смирнов, выступающие параллельным зачетом за Санкт-Петербург и Тверскую область, на ледовой арене «Трактор» показали свои лучшие прокаты короткой и произвольной программ в текущем сезоне. При этом дуэт только набирает форму после тяжелой травмы [...]

24 декабря в Челябинске определились обладатели медалей чемпионата России по фигурному катанию среди спортивных пар.

Заслуженные мастера спорта Юко Кавагути и Александр Смирнов, выступающие параллельным зачетом за Санкт-Петербург и Тверскую область, на ледовой арене «Трактор» показали свои лучшие прокаты короткой и произвольной программ в текущем сезоне. При этом дуэт только набирает форму после тяжелой травмы партнерши и пока не стал включать в свое исполнение суперсложные элементы. Но и без этого их номера смотрелись как полноценные художественные миниатюры на льду. Не удивительно, что местные зрители очень тепло принимали одну из самых опытных и титулованных пар чемпионата-2016.

Юко Кавагути и Александр Смирнов набрали в сумме 191,42 балла и заняли в итоговой турнирной таблице пятое место. Золотые медали завоевали олимпийские чемпионы в команде Ксения Столбова и Федор Климов (220,12 очка). Серебро – действующие победители финала Гран-при Евгения Тарасова и Владимир Морозов с отставанием в 0,93 балла. Бронзу – Наталья Забияко и Александр Энберт (201,91).

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