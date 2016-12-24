Спорт

Тверские фигуристы Юко Кавагути и Александр Смирнова показали лучший прокат в сезоне

Юко Кавагути и Александр Смирнов

24 декабря в Челябинске определились обладатели медалей чемпионата России по фигурному катанию среди спортивных пар.

Заслуженные мастера спорта Юко Кавагути и Александр Смирнов, выступающие параллельным зачетом за Санкт-Петербург и Тверскую область, на ледовой арене «Трактор» показали свои лучшие прокаты короткой и произвольной программ в текущем сезоне. При этом дуэт только набирает форму после тяжелой травмы партнерши и пока не стал включать в свое исполнение суперсложные элементы. Но и без этого их номера смотрелись как полноценные художественные миниатюры на льду. Не удивительно, что местные зрители очень тепло принимали одну из самых опытных и титулованных пар чемпионата-2016.

Юко Кавагути и Александр Смирнов набрали в сумме 191,42 балла и заняли в итоговой турнирной таблице пятое место. Золотые медали завоевали олимпийские чемпионы в команде Ксения Столбова и Федор Климов (220,12 очка). Серебро – действующие победители финала Гран-при Евгения Тарасова и Владимир Морозов с отставанием в 0,93 балла. Бронзу – Наталья Забияко и Александр Энберт (201,91).

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

0
0
Комментарии: 0
udacha782x130-333

Популярное в социальных сетях

ОБСУЖДЕНИЕ

Для отправки комментария вам необходимо .

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

1m3jHrGqFDo

В Твери полицейские стреляли по водителю, пытавшемуся скрыться от них

14 декабря 2016, 10:31 66
Погоня в стиле голливудских боевиков произошла в Твери в ночь с 13 на 14 декабря.
Зиновий Френкин

Зиновий Френкин: ТХК сможет восстать из пепла через два-три года

10 декабря 2016, 19:32 54
Сложную финансовую ситуацию ТХК, которая ставит под вопрос будущее клуба, в эксклюзивном интервью Tverigrad.ru прокомментировал исполнительный директор региональной федерации хоккея Зиновий Френкин.
полиция

В Твери сотрудники полиции не помешали наркоману убить женщину топором и молотком

22 декабря 2016, 10:34 45
Прибывшие по вызову стражи порядка в ответ на просьбу о помощи развернулись и ушли.
ZaJ5vtvYPARbvw4aR0wr3hnn6tJuSwzC

Президент России встретился с губернатором Тверской области

12 декабря 2016, 15:11 23
В понедельник, 12 декабря, в Кремле Владимир Путин провел рабочую встречу с Игорем Руденей.
Карточка на хлеб

Чужой Калинин. Часть 2. Комендантский час длиной в 62 дня

15 декабря 2016, 18:58 22
С 14 октября 1941 года у жителей Калинина – тех, кто остался или вернулся в город после неудачной попытки бегства, – началась совсем другая жизнь.
боярышник

Полицейские изъяли в Заволжском районе 240 флаконов «Боярышника»

20 декабря 2016, 15:44 17
По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении.