Тверские легкоатлеты разыграли медали в подмосковном Клину

21 декабря в манеже Клинской ДЮСШ (Московская область) прошло зимнее лично-командное первенство Тверской области по легкой атлетике на приз Областной ДЮСШ. На протяжении последних 20 с лишним лет тверским легкоатлетам приходится проводить зимние региональные соревнования в Подмосковье. В Тверской области нет ни одного легкоатлетического манежа, на базе которого можно было бы организовать официальные областные соревнования [...]

21 декабря в манеже Клинской ДЮСШ (Московская область) прошло зимнее лично-командное первенство Тверской области по легкой атлетике на приз Областной ДЮСШ.

На протяжении последних 20 с лишним лет тверским легкоатлетам приходится проводить зимние региональные соревнования в Подмосковье. В Тверской области нет ни одного легкоатлетического манежа, на базе которого можно было бы организовать официальные областные соревнования в помещении.

При этом легкая атлетика является базовым видом спорта для Верхневолжья. Каждый год эта проблема поднимается с разных трибун. Но ни региональные, ни муниципальные власти не могут найти средств, чтобы построить спортивное сооружение, в котором можно было бы круглый год заниматься легкой атлетикой и другими видами спорта под руководством профессиональных наставников. Спасибо соседям, которые принимают гостей из Верхневолжья.

На старт состязаний вышли юноши и девушки до 16 лет из Твери, Бежецка, Кимр, Осташкова, Вышнего Волочка, Лихославля, Нелидова, Старицы, Конакова, Ржева, Зубцова и Рамешек. Всего первенство собрало 210 участников.

В программе разыгрывались медали в беговых и технических дисциплинах. Одной из главных героинь соревнований стала волочанка Таисия Дмитриева. Эта девушка – единственная, кому удалось оформить золотой хет-трик. Она одержала победы в прыжках в длину, в высоту и в тройном прыжке. Дважды на пьедестал почета поднялись бегуны Артур Каюмов из Твери, Андрей Богачев из Старицы и тверичанка Манижа Асоева. Выделим еще победу 14-летней Алины Гришечкиной (Тверь/Бежецк) (на снимке справа вместе с тренером Натальей Измоденовой), которая выиграла забег на 1500 метров, уверенно опередив соперниц на год-два старше себя. Всего в ходже первенства определились обладатели 22 комплектов наград.

По итогам командного зачета первое место заняли легкоатлеты Областной ДЮСШ из Твери, второй стала команда ДЮСШ имени олимпийского чемпиона Ф.Ф. Богдановского из Вышнего Волочка, третьей – ДЮСШ города Старица.

Все победители личного первенства

Юноши

50 м. Артур Каюмов (Тверь, ОДЮСШ)

200 м. Артем Каюмов (Тверь, ОДЮСШ)

400 м. Константин Балашов (Тверь, ОДЮСШ)

800 м. Владимир Белоус (Ржев)

1500 м. Андрей Богачев (Старица)

3000 м. Андрей Богачев (Старица)

Эстафета 4х150 м. ОДЮСШ (Тверь)

Ядро. Михаил Гомзяков (Тверь, ДЮСАШ имени Капитонова)

Длина. Игорь Бабушкин (Зубцов)

Тройной. Даниил Куров (Вышний Волочек)

Девушки

50 м. Манижа Асоева (Тверь, ОДЮСШ)

200 м. Манижа Асоева (Тверь, ОДЮСШ)

400 м. Елена Иванова (Тверь, ОДЮСШ)

800 м. Юлия Раменская (Вышний Волочек)

1500 м. Алина Гришечкина (Тверь, ОДЮСШ)

3000 м. Елена Колбасова (Нелидово)

60 м с/б. Анастасия Кузнецова (Вышний Волочек)

Эстафета 4х150 м. ОДЮСШ (Тверь).

Ядро. Ирина Спиридонова (Тверь, ДЮСАШ имени Капитонова)

Длина. Таисия Дмитриева (Вышний Волочек)

Тройной. Таисия Дмитриева (Вышний Волочек)

Высота. Таисия Дмитриева (Вышний Волочек)

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