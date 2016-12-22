Тверской турнир памяти Героя Советского Союза Павла Кайкова расширил географию

18 декабря в Твери прошли всероссийские соревнования по вольной и женской борьбе памяти Героя Советского Союза П.А. Кайкова, посвященные Дню освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков. Этот турнир насчитывает более чем 30-летнюю историю и проводился в столице Верхневолжья еще во времена Советского Союза. Тогда он имел всесоюзный статус и собирал борцов-вольников из разных республик огромной страны. [...]

18 декабря в Твери прошли всероссийские соревнования по вольной и женской борьбе памяти Героя Советского Союза П.А. Кайкова, посвященные Дню освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков.

Этот турнир насчитывает более чем 30-летнюю историю и проводился в столице Верхневолжья еще во времена Советского Союза. Тогда он имел всесоюзный статус и собирал борцов-вольников из разных республик огромной страны. Но постепенно соревнования из-за отсутствия необходимых условий стали терять свою популярность. В последние годы это были скромные областные состязания, которые принимал небольшой зал спорткомплекса «Планета» с одним борцовским ковром.

С самого начала своей деятельности на посту президента Федерации спортивной борьбы Тверской области заслуженный тренер России Руслан Юсуфов поставил задачу возродить турнир памяти Павла Александровича Кайкова и сделать его одним из самых ярких и статусных событий спортивного календаря в Тверской области. Первый шаг к цели и был сделан в минувшее воскресенье.

Впервые соревнования по вольной и женской борьбе, посвященные памяти Героя Великой Отечественной войны, принимал спорткомплекс «Пролетарка», оборудованный двумя коврами для борьбы. Первенство в двух возрастных группах и разных весовых категориях оспаривали около 140 юношей и девушек. Конкуренцию хозяевам составили как спортсмены из городов и районов Тверской области, так и гости из других регионов. Проверить свои силы и мастерство на «пролетарском» ковре вышли воспитанники борцовских школ Санкт-Петербурга, Гингисеппа, Всеволжска, Костромы, Калуги, Тулы, Архангельска, Дагестана и Ингушетии.

В ходе поединков определились обладатели 23 комплектов наград. Среди девушек пять золотых медалей из семи завоевали спортсменки из Осташкова. На высшую ступень пьедестала почета также поднялись Мария Богруденко из Конаковского района и Татьяна Борунова из Калязина.

Среди младших юношей наибольшего успеха добились борцы из Удомли, в активе которых два золота из шести. Победителями в других категориях стали гости из Ленинградской области, Костромы и Тулы. В тяжелом весе до 85 кг не оказалось равных богатырю Ивану Кондратенкову из Твери.

Среди юношей до 16 лет конкуренция оказалась еще серьезней. Здесь медали высшей пробы разъехались в разные города и регионы. Хозяевам ковра удалось дважды покорить подиум. В категориях до 42 и до 46 кг победителями стали соответственно Адам Ганижев и Амархан Алхоев.

– Соревнования прошли на самом высоком уровне. Радует, что турнир памяти Кайкова вновь расширил географию и вернул себе всероссийский статус. Именно на таких состязаниях наши ребята и девчата и могут, не выезжая за пределы области, в поединках с сильными соперниками повышать свое мастерство, – отметил старший тренер сборных команд Тверской области по вольной борьбе Анатолий Власов.

– Сделан только первый шаг по возрождению турнира памяти Кайкова. Я думаю, со временем он вновь приобретет популярность и будет собирать борцов-вольников из самых дальних регионов страны. Для нас это еще и хороший опыт и своеобразная репетиция перед первенством ЦФО по вольной борьбе, которое нам доверили провести в 2017 году, – рассказал президент Федерации спортивной борьбы Тверской области Руслан Юсуфов.

Все победители турнира

Девушки 2005 – 2006 годов рождения

45 кг. Ксения Самуйлова (Осташков).

Девушки 2000 – 2003 годов рождения

43 кг. Виктория Кабалова (Осташков)

46 кг. Мария Богруденко (Конаковский район)

52 кг. Дарья Сумкина (Осташков)

56 кг. Татьяна Борунова (Калязин)

65 кг. Альбина Смирнова (Осташков)

70 кг. Алена Петрова (Осташков).

Юноши 2003 – 2005 годов рождения

38 кг. Игорь Ополонин (Гингисепп)

42 кг. Кирилл Тютюкин (Кострома)

48 кг. Армен Мусикян (Удомля)

60 кг. Иван Веселов (Удомля)

69 кг. Павел Илюхин (Тула)

85 кг. Иван Кондратенков (Тверь).

Юноши 2000 – 2002 годов рождения

42 кг. Адам Ганижев (Тверь)

46 кг. Амархан Алхоев (Тверь)

50 кг. Артем Никифоров (Гингисепп)

54 кг. Бектур Жуманазаров (Тула)

58 кг. Джабраил Гаджиев (Дагестан)

63 кг. Дмитрий Ларин (Калуга)

69 кг. Алексей Данченко (Калуга)

76 кг. Артем Попов (Конаковский район)

85 кг. Шамиль Асланов (Кострома)

120 кг. Артем Хачатрян (Всеволжск).

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