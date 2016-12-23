Тверскую область просят принять на баланс Кимрский мост через Волгу

Администрация города не может платить за его содержание 150 млн рублей в год. Мосту через Волгу в Кимрах уже 38 лет. Его реконструкцию завершили в 2007-м, после чего, решением суда, передали на баланс администрации города. Спустя несколько лет оказалось, что местный бюджет просто не может выдержать такого обременения. На днях администрация Кимр решила направить в [...]

Администрация города не может платить за его содержание 150 млн рублей в год.

Мосту через Волгу в Кимрах уже 38 лет. Его реконструкцию завершили в 2007-м, после чего, решением суда, передали на баланс администрации города. Спустя несколько лет оказалось, что местный бюджет просто не может выдержать такого обременения. На днях администрация Кимр решила направить в региональное правительство обращение с просьбой принять мост на баланс Тверской области.

– Иного выхода нет, – пояснил Tverigrad.ru заместитель главы администрации Кимр Сергей Шеховцов. – На содержание моста в год требуется порядка 150-170 миллионов рублей, это половина бюджета Кимр. Такую нагрузку мы просто не можем осилить. Объект стратегически-важный для региона с точки зрения транспортной логистики, безопасности, в том числе и судоходства.

– В бюджете Кимр на 2017 год предусмотрены расходы на его содержание?

– Насколько это возможно: уборка, “косметика”, судоходные огни. На полноценное содержание денег нет. требуется активизация с правительств Тверской области вплоть до возможного обращения в адрес федеральных структур.

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