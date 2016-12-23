В центре Твери Росгвардия ищет нелегальных мигрантов

Днём 23 декабря в Твери провели массовый рейд по выявлению нелегалов. Около 14:00 бойцы ОМОНа, который с недавних пор входит в состав войск национальной гвардии, устроили проверку документов среди прихожан мечети, явившихся на дневной молебен. У мигрантов проверяют документы, а тех, у кого в ходе профилактическое мероприятие по выявлению нелегальных мигрантов на территории РФ найдут [...]

Днём 23 декабря в Твери провели массовый рейд по выявлению нелегалов.

Около 14:00 бойцы ОМОНа, который с недавних пор входит в состав войск национальной гвардии, устроили проверку документов среди прихожан мечети, явившихся на дневной молебен. У мигрантов проверяют документы, а тех, у кого в ходе профилактическое мероприятие по выявлению нелегальных мигрантов на территории РФ найдут нарушения, доставят в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Также от мечети были эвакуированы неправильно припаркованные автомобили. Дальнейшая информация уточняется.

Напомним, точно такой же рейд был проведён здесь в мае. Тогда на спецтранспорте в отдел полиции было доставлено более 40 мигрантов, у которых при себе не оказалось документов. Большинство из них после установления личности и проверки по базам были отпущены.

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