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В центре Твери Росгвардия ищет нелегальных мигрантов
Днём 23 декабря в Твери провели массовый рейд по выявлению нелегалов.
Около 14:00 бойцы ОМОНа, который с недавних пор входит в состав войск национальной гвардии, устроили проверку документов среди прихожан мечети, явившихся на дневной молебен. У мигрантов проверяют документы, а тех, у кого в ходе профилактическое мероприятие по выявлению нелегальных мигрантов на территории РФ найдут нарушения, доставят в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Также от мечети были эвакуированы неправильно припаркованные автомобили. Дальнейшая информация уточняется.
Напомним, точно такой же рейд был проведён здесь в мае. Тогда на спецтранспорте в отдел полиции было доставлено более 40 мигрантов, у которых при себе не оказалось документов. Большинство из них после установления личности и проверки по базам были отпущены.
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