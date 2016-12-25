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В день траура 26 декабря в Твери вряд ли отменят новогодние праздники для детей
Развлекательные мероприятия для взрослой части населения рекомендуют не проводить.
Понедельник, 26 декабря, объявлен в России общенациональным Днем траура по погибшим в результате авиакатастрофы самолета ТУ-154 минобороны РФ. Напомним, что самолет потерпел крушение ночью 25 декабря по пути в Сирию, где коллектив ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова должен был поздравить с праздниками авиагруппу ВКС России.
На борту самолета находились 8 членов экипажа и 84 пассажира, среди которых оказался и уроженец Твери, артист Александр Штуко.
В общенациональный день траура в стране приспустят государственные флаги, будут отменены развлекательные мероприятия и программы на федеральных телеканалах. Организаторам новогодних корпоративов и прочих развлекательных мероприятий рекомендуют их отменить. Другой вопрос – проведение утренников и ёлок для детей, которые в преддверии Нового года практически ежедневно устраивают в детских садах и учреждениях культуры Тверской области. Скорее всего, их отменять не будут – дети просто не поймут, почему запрещают праздники. Как бы там ни было, решение об отмене мероприятий зависит от руководства учреждений.
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