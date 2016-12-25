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В ДТП на улице Докучаева в Твери пострадал мужчина с ребенком и погибла собака (фото)

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На перекрестке столкнулись два легковых автомобиля.

В воскресенье, 25 декабря, в около 18:00 на пересечении улиц 2-й Красина и Докучаева столкнулись два автомобиля. По предварительной информации, одна из машин выезжала со второстепенной дороги и не предоставила преимущества легковушке, которая ехала по главной. В результате произошло столкновение, машины отбросило на обочину, на которой на момент ДТП находились мужчина с ребёнком и собакой.

Очевидец ДТП Александр Камшотов опубликовал фото с места в группе “Подслушано у водителей. Тверь“.

– Есть пострадавшие: ребенок, мужчина и собака (погибла на месте), – пишет Александр.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Сотрудники ГИБДД по Тверской области устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото: Александр Камшотов

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