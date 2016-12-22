В ДТП под Калязином пострадала женщина

Авария произошла на 94-м километре автодороги Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец близ деревни Поречье. 35-летняя женщина, управляя автомобилем Hyundai Accent, по неустановленным причинам не справилась с управлением, в результате чего её машина выехала на встречную полосу. Уже на встречке она лоб в лоб столкнулась с автомобилем Toyota Rav-4, за рулём которого сидел [...]

Авария произошла на 94-м километре автодороги Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец близ деревни Поречье.

35-летняя женщина, управляя автомобилем Hyundai Accent, по неустановленным причинам не справилась с управлением, в результате чего её машина выехала на встречную полосу. Уже на встречке она лоб в лоб столкнулась с автомобилем Toyota Rav-4, за рулём которого сидел 65-летний мужчина.

В результате ДТП пострадала женщина. Она получила травмы, характерные для водителя, забывшего пристегнуть ремень безопасности: ушиб и ссадины лба, ушиб грудной клетки и запястий.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.