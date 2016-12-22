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В ДТП в Максатихе пострадала 8-летняя девочка
Утром 22 декабря в посёлке на улице Бежецкой столкнулись две легковушки.
31-летняя женщина, выезжая со второстепенной дороги на своём автомобиле Renault Logan, поворачивала налево. Автоледи не предоставила преимущества в движении автомобилю Volkswagen Passat, ехавшему по главной дороге, в результате чего произошло столкновение.
В ДТП пострадали сама виновница аварии и её 8-летняя дочка, сидевшая в момент столкновения в детском кресле. Серьёзных травм пострадавшие не получили.
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