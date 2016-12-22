В ДТП в Максатихе пострадала 8-летняя девочка

Утром 22 декабря в посёлке на улице Бежецкой столкнулись две легковушки. 31-летняя женщина, выезжая со второстепенной дороги на своём автомобиле Renault Logan, поворачивала налево. Автоледи не предоставила преимущества в движении автомобилю Volkswagen Passat, ехавшему по главной дороге, в результате чего произошло столкновение. В ДТП пострадали сама виновница аварии и её 8-летняя дочка, сидевшая в момент [...]

Утром 22 декабря в посёлке на улице Бежецкой столкнулись две легковушки.

31-летняя женщина, выезжая со второстепенной дороги на своём автомобиле Renault Logan, поворачивала налево. Автоледи не предоставила преимущества в движении автомобилю Volkswagen Passat, ехавшему по главной дороге, в результате чего произошло столкновение.

В ДТП пострадали сама виновница аварии и её 8-летняя дочка, сидевшая в момент столкновения в детском кресле. Серьёзных травм пострадавшие не получили.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.