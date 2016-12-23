В Кашине студент техникума пытался ограбить автозаправку

Молодой человек угрожал оператору муляжом пистолета. Ночью на пульт вневедомственной охраны поступил сигнал от оператора заправочной станции, находящейся на Калязинском шоссе в Кашине. Женщина сообщила, что неизвестный молодой человек, угрожая предметом, похожим на пистолет, пытался похитить выручку из кассы. Сотрудница автозаправки не растерялась и выбила из рук грабителя оружие, которое оказалось пластиковым муляжом. Не ожидая такого развития событий, [...]

Молодой человек угрожал оператору муляжом пистолета.

Ночью на пульт вневедомственной охраны поступил сигнал от оператора заправочной станции, находящейся на Калязинском шоссе в Кашине. Женщина сообщила, что неизвестный молодой человек, угрожая предметом, похожим на пистолет, пытался похитить выручку из кассы.

Сотрудница автозаправки не растерялась и выбила из рук грабителя оружие, которое оказалось пластиковым муляжом. Не ожидая такого развития событий, молодой человек испугался и убежал.

Задержать нападавшего сотрудникам вневедомственной охраны удалось по “горячим следам”. Им оказался 18-летний местный житель, учащийся техникума. Молодой человек сознался в содеянном. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой).

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